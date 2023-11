Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 30.11

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Zagórze od 1 do 3, od 5 do 13, od 15 do 17, 6.

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdwiński

Drzeń 2, 3, Mysłowice od 23 do 28, 161/2, Poradz 1, 3, od 5 do 9, 11, 11A, od 12 do 14, 16,22.

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski

Nowogardek 23, 23A, 24, 264/3, 265/1, 247/2, 252, 262, 252/2, 252/1, 249, 264/1.

30.11 od godz. 10:00 do 16:00

Bagicz 9, 13, Sianożęty , 196.

30.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów.

30.11 od godz. 8:30 do 16:30

powiat sławieński

Bobolin ulice Bałtycka 7, 24, Darłowska 5, 7, 8, 12, 15, od 26 do 28, 98/3, Letniskowa 3, 7, 10, 11, 150/3, Nadmorska 8, 10, 151, Piracka 1, 4, 14a, 95/20, 95/21, 95/22, dz. 95/24, Słoneczna 3, 95/16, Spokojna od 2 do 4, 16, Świerkowa 9 1C, 2, 12.

30.11 od godz. 9:00 do 15:00