Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.12

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.12 8:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Kościernica , 4/1, Sowinko 25, 25A, 26, 27, od 29 do 31, 83/5. 29.12 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat koszaliński

Sierakowo Sławieńskie od 37 do 40, od 42 do 45, od 47 do 50, od 52 do 55, 275/5, Sierakówko 1, KOL..

29.12 od godz. 14:00 do 18:00