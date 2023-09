Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 29.09

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Nosówko 16.

29.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Palczewice 13.

29.09 od godz. 8:00 do 16:00

Malechowo 5, 14A, 15, od 20 do 29, 29/5, od 30 do 33, 33A, 34, 36, 36 A, 36B, 36c, od 37 do 39, od 43 do 45, 45A, od 46 do 48, 48A, 49, 49A, od 50 do 54, 54A, 55, 55A, 63B, 64, 67, 67A, 67B, od 70 do 73, od 75 do 77, 80, 81, 82C, 83, 83C, 84, 85, 85A, 86, 86A, 86C, od 87 do 91, 91A, 92, 92a, 93, 93A, 94, 95, 381/6, SKLEP, 114/1, 117/3, 117/5, 118/1, 125, 175/8, 405/2, 405/3, 414/1, 414/4, 417, 426, 554/1, 80/1, Malechówko 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7A, 8, 9, od 11 do 13, 13A, 13B, 13C, od 14 do 16, 16A, 17, 17/2, 18, 19, 19A, od 20 do 33, 34A, 34B, 35, 36, 69, I, II, III, 18, 27, 46, 79/2, 79/3.

29.09 od godz. 8:00 do 16:00