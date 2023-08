Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.08

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Brzeżno 46, 73, 74, od 77 do 80, 119/2, 124/6, 133/3, 249/3, 28/6.

28.08 od godz. 9:00 do 15:00

Cieszeniewo od 5 do 10, 13, od 15 do 20.

28.08 od godz. 8:00 do 14:00

powiat białogardzki

Motarzyn od 1 do 3, od 6 do 9, od 11 do 15, od 19 do 24, 24a, 25, 43, 413.

28.08 od godz. 8:00 do 11:00

powiat kołobrzeski

Ustronie Morskie ulice Górna 29a, 29b, 29c, 29d, 451, 453, Letnia , 1014, 1018, 1022, Polna 375.

28.08 od godz. 8:00 do 12:00