Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.05

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w zachodniopomorskim 28.05? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w zachodniopomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (28.05 8:06) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki Daszewo , Krzywopłoty 4, 17, 18, 20, 20A, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 612, 612/104 612/78, 612/115, 612/116, 612/77, 612/79, Witolub od 3 do 5, 5A, 6, 13, 14, 14A, 15, 0007-637, 359/1, 385/9.

28.05 od godz. 8:00 do 18:00 powiat świdwiński Sławoborze ulica Świdwińska 33C, 34, 34b, 34B, 34E, 35, 36A, 37, 0011-534/3, 480, 519/12, 519/4, 533/2 , 519/13, 534/7.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat szczecinecki Brzeźnica 100, 102, 120, 454/11, 454/12, 454/18, 454/19, 454/34, 454/8,7,5,4,3,22,2,6,1, 545/14, Biały Bór-454/16 , Brzeźnica-454/10 , Brzeźnica-454/24 (GPO), Brzeźnica-454/25 , Brzeźnica-454/27 , Brzeźnica-454/29 (GPO), Brzeźnica-454/39.

28.05 od godz. 8:00 do 11:00 Chłopowo 30, Nowe Koprzywno od 1 do 6, od 8 do 10, od 12 do 14, 14A, 15, 16, 40, Nowe Koprzywno-383, Nowe Koprzywno-66/2.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat kołobrzeski Świecie Kołobrzeskie od 28 do 30, 30A, 31, 32.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gryficki Gosław 97, 98A, 98B, 105/4.

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat policki Jasienica, ul. Świętego Marcina dz.nr 415/2, 415/3, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0163308.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 Przecław, al. Kasztanowa 25, dz.nr 5/49, 5/75.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat goleniowski Kępy Lubczyńskie 2A

28.05 od godz. 8:00 do 14:00 Szczecin Szczecin, ul. Słowackiego fontanna Rusałka.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Władysława IV 9c.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński Połczyn-Zdrój ulice Koszalińska 8 A, 8"A", 10, 12, Słoneczna 1, 1a, 11, Wojska Polskiego 55, 121/6.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat drawski Czarne Wielkie 48, Prosinko od 1 do 7, 9, 10, 12, od 15 do 23, 25, 28, 31, NR.DZIAŁKI 212/1, Prosinko-212/1, Prosino 1, 4, 5, 5A, 6, 7.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Pepłówek 21, 22, 22a, 23, 24, 24A, od 25 do 28, 60/1, Pępłówek-66/1, 66/2.

28.05 od godz. 9:00 do 11:00 powiat koszaliński Krąg 4, 4A, 5, 7A, 13, 14, 112, 114, 112/18, 112/6, 173/3, 94/1, b.d., DZ. 94/5.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Golica 1, 2, 4, 6, 8A, 9, 9/14, 10, 10A, od 11 do 15, 15A, od 16 do 18, 20, 22, 22A, 24, 25, 0074-9/95, 1/13, 1/15, 13, 14, 1/16, 9/16, 9/28.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 powiat sławieński Wicko Morskie , 4/24.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat szczecinecki Mieszałki od 1 do 4.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gwda Mała od 1 do 5, 7, 8 A, 9, 9A, 10, 10A, 11, 13, 14, od 16 do 20, od 37 do 40, 41A, 42, 44, 49, 114/5, 46,55, Gwda Mała-91.

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat wałecki Przelewice od numeru 32a do numeru 40b

28.05 od godz. 8:30 do 10:00

Szczecin Szczecin, ul. Sowia 43, 45 , 47, Kozia 3.

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, ul. Średnia 15, 16, Ziemska 17, 19, 21, 23, dz.nr 242, 245, 268/1, 268/6.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Harnasiów 4i, 4j, Samborska dz.nr 7/10, 7/11.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Nehringa 60c, dz.nr 8/20.

29.05 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Maciejowicka 2 do 8 parzyste, Kosynierów 1 do 6.

29.05 od godz. 8:30 do 14:30 Szczecin, pl. Zawiszy Czarnego 3 do 5.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Inwalidzka 56, 58.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Poronińska 1 do 1b, Chobolańska 45.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Szosa Polska 100, ROD Neptun.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Brodzińskiego 32 do 34, 39 do 42, 45, 63, 76 do 79, 81 do 84.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Szczecin, ul. Miodowa dz.nr 22/19, odbiorcy zasilani ze złącza nr 20865.

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

Świnoujście Świnoujście ul. Modrzejewskiej 20

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Świnoujście ul. Słoneczna 14, 16, 18

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gryfiński Dębogóra Oś. Mieszkaniowe działki nr od 23/61 do 23/70

28.05 od godz. 9:00 do 12:00 Lubanowo działka 323/41

28.05 od godz. 9:30 do 14:00 Krzywin odbiorcy ul Polna działka 906/1

28.05 od godz. 12:00 do 15:00

Sobieradz 20c, 32, dz.nr 283/2.

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kamieński Golczewo ul. 9 Maja nr 3,5 działki nr 35/5 , 35/2 , 593, 62/13

28.05 od godz. 9:00 do 12:00 Golczewo Ogrodowa 12

28.05 od godz. 12:00 do 15:00 Wisełka ul. Łąkowa 30

29.05 od godz. 9:00 do 14:00

powiat goleniowski Żarnowo ul. Podgórna nr : 5, 4, oraz ul. Kościelna nr : 31, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Budzień

31.05 od godz. 8:00 do 14:00 Goleniów ul. Dębowa nr 2, 4, 6, 8 ul. Świerkowa nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24

31.05 od godz. 8:00 do 14:00 Stepnica ul. Bolesława Śmiałego nr : 2, 4, 6, 8, 3, 10, 5, 7, 12, 9 ul. Bolesława Chrobrego nr : 26, 24, 22, 16, 16A, 14, 10, 8, 1, 5

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat stargardzki Niedźwiedź ul Słowicza numery 8, 14, 16, 18

29.05 od godz. 8:00 do 11:30

Tychowo numery 33A, 33C, 33D, 33M , Tychowo działki numer 159/4, 160/3, 160/4 ,160/5 , 160/6

29.05 od godz. 8:30 do 13:30 Kobylanka 8 Marca nr 29, 30, 31, 32

29.05 od godz. 8:30 do 14:00 Parlino działka nr 56/2

29.05 od godz. 9:00 do 10:00 Ognica nr : 56, 55, 54, 53, 50, 49, 45a, 44, 43, 42, 41, 45, 40, 39, 38, 36, 35, 34, 33A, 33, 37, 32,

29.05 od godz. 9:00 do 14:00

Lubowo działki numer 85/6, 85/12 , Lubowo numery 4ZA, 4T

29.05 od godz. 10:30 do 15:30 powiat policki Siadło Dolne, dz.nr 16/3, 16/4, 16/6, 16/8, 16/12, 16/13, 16/17, 16/18.

3.06 od godz. 8:00 do 15:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!