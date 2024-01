Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 28.01

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (28.01 0:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Anny Marii 3, Joanny 5, Inspektorowa dz.nr 23/11.

29.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Dubois 1, 3, stacja ładowania pojazdów.

30.01 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Budziszyńska 25 do 25b, 29 do 30b.

31.01 od godz. 8:30 do 15:00

Szczecin, ul. Hryniewieckiego 12, dz.nr 14/37, odbiorcy zasilani ze złącza nr 0113246 oraz 27671.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Somosierry 47b, 47c.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, krótkotrwałe zaniki napięcia dla: ul. Robotnicza 37.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Somosierry 5, 6e, 6f, 7, 7a, 47, 47a, 48 do 53, Wybickiego 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 do 28 parzyste, Łukasińskiego 25b, Kozietulskiego 6, 8, 14 do 30 parzyste.

1.02 od godz. 8:00 do 15:00