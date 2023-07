Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.07

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Kłośniki 3, Rusinowo 33.

26.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat drawski

Drawsko Pomorskie ulica Podmiejska 3.

26.07 od godz. 11:00 do 15:00

powiat koszaliński

Borowiec od 1 do 3, Ratajki-25, Ratajki 1A, od 3 do 6, 6A, 7, 7A, od 8 do 10, 10A, 11, 11A, 12, od 15 do 21, 21A, 22, 23, 127/5 (GPO), 129/3, 135/1, 259/2.

26.07 od godz. 8:00 do 18:00