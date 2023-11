Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.11

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.11 14:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Barnin, Będzinko, Będzino, Zagaje. 24.11 od godz. 14:00 do 21:00

Jagienki. 24.11 od godz. 9:59 do 15:00

Ińsko ul. Ogrodowa 2, 2a, 2b, 2c, 3 24.11 od godz. 11:30 do 14:30

W miejscowości Niechorze ul. Ku latarni i Urocza. Za utrudnienia przepraszamy. 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Cietrzewia 24 do 29. 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Santocka dz.nr 8/2, Witkiewicza 41d, kiosk. 24.11 od godz. 8:00 do 15:30

Radostowo 1, 69/5. 24.11 od godz. 8:00 do 15:00

Barwice ulica Zwycięzców. 24.11 od godz. 12:41 do 14:45

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Ustowo 44. 27.11 od godz. 8:00 do 15:00

Siedlice, 24 do 25d, warsztat.

29.11 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 51 do 57, 67, 67c, dz.nr 388/2, 389/1, 389/2, 390, 422/5.

29.11 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowość Zalesie 1 do 8, Leśnictwo Zalesie 1.

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Drogoradz, 16a do 16d, 22 do 26a.

30.11 od godz. 8:30 do 14:30

powiat kamieński

Międzyzdroje ul. Poprzeczna

27.11 od godz. 8:30 do 13:30

Międzyzdroje ul. Spokojna, Gryfa Pomorskiego 45, 45a, 47, 47a, 49, Dąbrówki 2, 2a

28.11 od godz. 8:30 do 13:30

Międzyzdroje ul. Cicha, Dąbrówki 2, 4, 4a , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 15a, Gryfa Pomorskiego 56

29.11 od godz. 8:30 do 13:30

Szczecin

Szczecin, ul. Deszczowa 2c do 23, Senna 4, Mokradłowa 1 do 43, Truskawkowa.

27.11 od godz. 8:30 do 14:30