Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.08

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski

Chrapczew 11B, 12, 12A, 12B, od 13 do 16, 16a, od 17 do 19, 19A, 20, 22, 22 A, 23, 90.

23.08 od godz. 9:00 do 12:00

powiat koszaliński

Głodowa 1, 2, od 4 do 8, 10, 10 A, 11, 12, 28A, DZ. 13/5, DZ. 27, Głodowa-11.

23.08 od godz. 8:00 do 11:00