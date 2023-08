Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.08

Gdzie obecnie (21.08 4:07) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat białogardzki

Kamosowo, Łęczenko, Żabiniec.

od 16.08 godz. 21:13 do 21.08 godz. 5:30

powiat świdwiński

Bolkowo.

od 20.08 godz. 2:48 do 21.08 godz. 5:00

powiat koszaliński

Strachomino, Strzepowo.

od 20.08 godz. 23:17 do 21.08 godz. 5:30

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat drawski

Złocieniec ulica Piaskowa 7.

21.08 od godz. 10:00 do 18:00

powiat koszaliński

Rochowo od 1 do 3, 3a, Wielin 1, 1J, od 2 do 4, 6, od 9 do 17, od 19 do 23, 75/1, 53/1, 54/3, 56/1, Wielin-84/1.

21.08 od godz. 9:00 do 15:00

Różany , Różany-3/2.

21.08 od godz. 8:00 do 14:00