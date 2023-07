Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 21.07

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Popielewo , 28, Zdroje 1, 2, 5.

21.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat sławieński

Zakrzewo 7, 7A, od 8 do 18, 18A, od 19 do 23, 33A, 45A, 45B, 51, 55, 111/10, 117/3, 131/8, 131/9, 186/1, 187, 263, 54/5, 58/10, 58/12, 58/3, 58/6, DZ. 58/9.

21.07 od godz. 8:00 do 14:00

Rusinowo 57.

21.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Bonin 11, 11 D, 11A, 11B, 11D, 11E, 11F, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13G, 13H, 13I, 13J, 13K, 13L, 13Ł, 13M, 13N, 13P, 13Z, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, od 31 do 41, 41/2, od 42 do 44, 44a, 44A, 45, 46, 46A, 46B, 0066-401/36, 401/26, 401/43, 401/53.

21.07 od godz. 8:00 do 18:00