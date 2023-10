Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.10

Gdzie obecnie (20.10 2:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Biały Zdrój od 1 do 16, od 18 do 21, 22B, 23, od 25 do 29, 31, 32, 32"B", 32A, 32B, od 34 do 44, 46, 47, 49, od 51 do 55, 57, od 59 do 62, 64, 65, garaż, 0086 Biały Zdrój-164, 0086-Biały Zdrój-427, 404/3, 449/5, Biały Zdrój-200/4, Biały Zdrój-371, Biały Zdrój-443, przep.śc, Bralin 1, 13/13, 13/21. 20.10 od godz. 9:00 do 13:00

Nowy Przybysław od 1 do 4, od 6 do 8, Stary Przybysław 1, 2, 4. 20.10 od godz. 15:00 do 17:00

powiat kołobrzeski

Stramnica 9, od 11 do 14, 17A, 18, 18A, od 19 do 21, 21A, 22, 22h, 23, 24, od 37 do 41, 41A, 100/10, 100/5, 107, 120/4, 167, 168, 39/2, 89/3.

20.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat koszaliński

Dęborogi 6.

20.10 od godz. 8:00 do 12:00

Maszkowo , Węgorzewo-289/2, Szczeglino 1, 1B, 2, 2D, od 3 do 6, 6A, 7, 7A, 8A, 9, 10, 13, 14, od 16 do 29, 29B, od 30 do 34, 34A, 34B, 35, 37, 38, 38B, 39, 40, 176/3, 112/16, 120/8, 122/3, 122/7, 122/8, 127/1, 170/1, 175, 176/6, 176/9, 181/4, 181/5, 193/1, 233/6, 233/7, Szczeglino-199/2, Szczeglino Nowe 11, 18A, Węgorzewo Koszalińskie 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, od 6 do 16, od 19 do 28, od 30 do 40, 42, 43, 43A, od 44 do 46, 48, 49, 49A, 50, 51, od 53 do 61, 61A, od 62 do 68, 68A, od 69 do 72, 72A, 73, 87, 132/2, 135/5, 144/2, 153/2, 153/4, 189/5, 189/7, 197, 32, 45/2, 81, DZ. 180/2, DZ. 34/8.

20.10 od godz. 8:00 do 12:00