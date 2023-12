Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 19.12

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (19.12 12:03) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat sławieński

Kosierzewo, Ostrowiec.

19.12 od godz. 10:29 do 12:30

Paproty.

od 18.12 godz. 17:33 do 19.12 godz. 13:45

powiat białogardzki

Dębczyno 1, 3, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, 10, 24, 25, 27, 27A, od 28 do 38, 38A, 45, 165/2, 202/1.

19.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat koszaliński

Stare Bielice ulice Anyżowa 5, Laurowa 26, Waniliowa od 1 do 4, 7, 8, 9B, 9C, 10 137D, 140C, 141, 141A, 308.

19.12 od godz. 8:30 do 14:30

powiat szczecinecki

Łęknica 4, 47, 48, 49b, 50, 50 A, 50 B, 50 C, 50B, od 51 do 55, 55A, 56, 57, 247, 242/32.

19.12 od godz. 8:00 do 15:00