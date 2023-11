Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.11

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (17.11 11:13) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Kawno 2, 2A, od 4 do 8, 10, 18, 18A, 2/11, 7/2, Pękanino , 26/2. 17.11 od godz. 8:00 do 16:00

Dębczyno 40, 42, od 46 do 48. 17.11 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Szczecin, ul. Kaliny 1, 5, dz.nr 41, Jodłowa 14, 16, 18, Obywatelska 1, 2, 6 do 8. 20.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Świętego Stanisława Kostki 1 do 1i, 13a, 14, 15, Wieniawskiego 6, 9, Poniatowskiego 5. 23.11 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Kolejowa 1 do 11, Nad Odrą 6, 18. 22.11 od godz. 8:00 do 17:00

Szczecin, ul. Pomarańczowa 43 do 49 nieparzyste. 20.11 od godz. 8:00 do 15:30

powiat policki

Przęsocin, Nad Potokiem 1, dz.nr 249.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00

Kamieniec, nr 4a, 29 do 45, dz.nr 68/2, 118/7, 118/11.

20.11 od godz. 8:00 do 16:00

Przęsocin, ul. Dolina Rzeki 1 do 11 nieparzyste, dz.nr 81/6 do 81/13, 81/17, 81/19, 81/26.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00

Police Jasienica, ul. Kościelna 1 do 4, kościół, Dworcowa 1 do 4, 7, Piastów 1, 1a, 1c, 41, 43, 45, 46, 46a, Rybacka 1 do 4, dz.nr 734/5.

20.11 od godz. 8:00 do 15:00

Warzymice, ul. Turkusowa 3, 18b, dz.nr 99/10.

21.11 od godz. 8:00 do 16:00

powiat stargardzki

Stargard ul Romualda Traugutta numery 11, 13,,15,,16

20.11 od godz. 8:15 do 15:00