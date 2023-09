Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.09

Gdzie obecnie (15.09 17:08) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat kołobrzeski

Kukinia 11, 14, 14A, 15, 16, 16a, od 19 do 21, 29, 30, 30C, 31, 33, 38, 152/1, 153/1.

15.09 od godz. 13:00 do 19:00

powiat sławieński

Kwasowo B, Pomiłowo 12, 13, 15, 15/A, 17, 17C, 29, 29A, od 30 do 32, 32A, od 33 do 35, 37, 38, 57, 1/10, 1/2, 1/20, 1/3, 1/5, 1/6, 175/3, 384/1, 4, Warszkowo ulica Pstrągowa 3 54/A, 54A.

15.09 od godz. 8:00 do 18:00

Aktualnie nie ma informacji o planowanych wyłączeniach prądu w naszym województwie.