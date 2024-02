Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.02

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Niebórz 1, 52/2, Nielep 1, 1A, 2, od 4 do 8, 8A, od 9 do 22, 24, od 26 do 30, 31A, 31B, 32, 33, od 35 do 41, 43, 44, 44A, od 45 do 47, 47B, 48, 0038-138/5, 114/6, 136/3, 204/3, 86, CENTRALA, DZ 136/3, dz. 194, Polakowo 1, 3.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Warszkowo ulice Jana Pawła II od 1 do 5, od 7 do 12, 14, Działa 720/3, Kolonia , Mieszka I 8, 15, 43, 51, 117/A, 776/7, Pstrągowa 6, Słoneczna 4, 117, Słupska od 4 do 6, 8, 10, 13, 14, od 16 do 18, od 20 do 28, 28a, od 29 do 37, od 39 do 43, 43/2, 44, 725/6, Spacerowa 2, 5, 13/A, Szkolna od 1 do 5, 7, 8, od 10 do 16, 18, 790/2 13/B, 17, 136.

15.02 od godz. 11:00 do 17:00