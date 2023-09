Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.09

Gościno-Dwór od 2 do 10, 12, 14, 14/1, Kamica od 1 do 4, 4/23, od 5 do 8, 4/20, 4/25, 4/31, 4/46, Karkowo od 1 do 7, 9, 10, 10B, 11, 70, 11/25, 11/5, 24/1, 24/32. 14.09 od godz. 8:00 do 14:00

Gościno ulice Błękitna 6, 875/126, 875/88, IV Dywizji Wojska Polskiego 85, 89, 462/3, 91/17, 91/21, Lawendowa 9, 875/101, 875/102, 875/118, 875/94 , Lazurowa 11, 875/77, 875/79, 875/80, 875/81, Osiedlowa 16, 1074, 1077, 1083, 1084, 875/69, 875/71, Rolna 2, 3, 3B, 5, 557, 499, Słoneczna , 875/82 (GPO), Spółdzielcza 1, 1A, 1B, 2, 2A, od 3 do 5, 5a, 479/1, 498, 507/3, 872/14, 872/8, dz. 500/1, Tęczowa 3, 10, 12, 875/52, 875/97 , 1035, 462/4, 875/22, 875/7, dz. 502, dz. 875/106. 14.09 od godz. 8:00 do 14:00

Pobłocie Wielkie od 20 do 23, CENTRALA. 14.09 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Nacław od 2 do 8, 8A, 9, 9A, od 10 do 12, 12B, 13, 14, 14A, 14C, od 15 do 26, 26A, 27, od 29 do 33, 34 A, 34A, 34B, 35 A, 35A, 35B, 36, 36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, ., 11/15, 11/16, 5/39, dz. 5/39, Rekowo 2, 38, 10/2, 4/19, 4/22, 4/23, 4/32, 4/38, 4/39, 4/40, 4/41, 4/45, 4/47, Rekowo-56/9, Rzeczyca Mała 11/2.

14.09 od godz. 8:00 do 16:00

Skwierzynka ulice Sianowska 5, 7, 12, od 17 do 19, 19/1, 20, 25, 26, 32, 35, 37, 45, 47, 51A, Widokowa 2 2A, 2B, 5, 7, 7A, 7B, od 11 do 14, 16, 16b, 16C, od 17 do 19, 19A, od 20 do 24, 27, 29, 29A, 31, 31A, 32, 33, od 36 do 38, 38B, 127/1, 404, 0027-109/5, 117/1, 38C, Skwierzynka-245/1.

14.09 od godz. 8:00 do 14:00