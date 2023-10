Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.10

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat łobeski

Dobra ulica Jana Kilińskiego 154.

13.10 od godz. 9:30 do 13:30

Linne od 46 do 48, 48B, od 49 do 51, 51B, 60, 8.

13.10 od godz. 9:30 do 13:30

powiat kołobrzeski

Dębogard 1, 1B, 2, od 4 do 7, 9, 11, 13, 16, od 18 do 24, 40, 118, 121, 128, 20, 27, 29/1, 39/1, 40/3 (GPO), 78, 83, 82.

13.10 od godz. 11:00 do 17:00

powiat koszaliński

Maszkowo 1, 1A, 2, 2A, od 3 do 5, 5A, 5B, 6, 7/1, 8, 9, 9A, 10, 10A, 10C, 10D, 11, 12, 13E, 14, 14A, 15, 15B, 16, 16D, 16E, 16F, 17, 18, 18A, 18C, 18E, 19, 19A, od 20 do 22, 30, 30A, 30b, 30C, od 31 do 34, 41, 87/3, 88/1, FERMA, 118/1, 122/1, 135/7,135/8, 193/1, 224/3, 224/8, 23/10, 23/4, 23/5, 23/7, 23/8, 24/11, 26/3,26/5, 28/3, 29/20, 29/7, 34/2, 34/4, 46/7, 50/1, 69/2, 87/3, DZ. 29/13, dz. nr 7/5, Maszkowo-45/4, Maszkowo-98/3.

13.10 od godz. 8:00 do 16:00