Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.02

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.02 5:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Dygowo ulice Brzozowa 1, 3, 271/7, 279/11, 279/15, Bukowa od 2 do 5, 67/9, Dębowa 4, 12, 14, 19, 279/24, Klonowa 6, Kolejowa 12, 14, 15G, 16, 16A, 16B, 17, 18, 18A, 18C, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29A, 39, 75, 261/15, Lipowa 7, 279/17, 657, 658, Miodowa 7, 288, 289/3, 289/7, 290/3, 422/9, Słoneczna 11, 236/5, Świerkowa 5, 6, 704, 75/3, 75/7, Zielona 1A, 1C, 1D, 1F, 1G, 2, 4, 5, 7, 9, 17, 25a, 27, 262, 262/30, 262/31, 262/32 (GPO), 262/7, 265/8, 274/12, 274/9, 282, 651, 675 , 224/3, 236/2, 238/2, 271/9, 278/7, 308/2, 662, 663, Lisia Góra 3, 4. 13.02 od godz. 8:00 do 13:00

powiat sławieński

Gleźnowo 44, 46, 50, 51, 139/25, 139/29, 139/30, 139/37, 139/41, 146/6, 172/2.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat koszaliński

Karnieszewice od 1 do 8, 8A, 9, 10, 10A, 11, 13, 14, 15A, od 16 do 20, 20A, 21, 22, 22 B, 23A, od 25 do 28, 28A, 31, 33, 42A, 47, 165/1, 21/11, BUDYNEK GOSP., 21/9, 28/1, 489/1.

13.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gryfiński

Nowe Czarnowo, 9a do16c, 22 do 29, dz.nr 103/4, 61/2, 217, świetlica wiejska.

13.02 od godz. 8:00 do 13:00

Gryfino, ul. Grunwaldzka 3a.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00