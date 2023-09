Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.09

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Pomianowo od 48 do 52, 52a, od 53 do 57, 57/B, 58, 59, 59A, FERMA, 0028-423, 18/3, 439, 53/14, 53/19, 70/5, 80/1, 81/3.

9.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat świdwiński

Klępczewo 1, 2, 2/10, 3, 6, 7, 9/82.

9.12 od godz. 9:00 do 18:00

powiat drawski

Szczytniki 1, 2, od 4 do 6, 8.

9.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kołobrzeski

Wrzosowo 1, 1D, od 2 do 8, 8A, 9, 11, 12, 13A, 13B, od 14 do 16, 17A, 17B, od 18 do 21, 23A, 23B, 24A, 24B, od 25 do 27, 27A, 27C, 28, 28F, 30, 31, od 33 do 40, 40A, 40B, od 41 do 44, 44A, od 46 do 53, 125/25, 131/2, 14/4, 14/6, 148, 149, 311/5 (GPO), 56/3, 60/4, 66/4, 7/1, 7/27, dz 129/25, 129/26, dz. 123/78, 123/85, 123/93, dz. 7/19, 7/21, Wrzosowo-56/5.

9.12 od godz. 9:30 do 15:30