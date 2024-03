Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 7.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Nowe Warpno, Miroszewo 60, 67, 108, dz.nr 215/1, 215/3, 215/4, 214/9, 216, 217/2, 219/4, 219/5. 8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Tatynia, nr 127, dz.nr 24/2. 8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bobolin, dz.nr 42/37, 42/39, 42/99. 8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Przecław, dz.nr 2/231. 8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Żelechowo 14.03 od godz. 9:00 do 14:00

Chojna ul. Sportowa 1, 3 13.03 od godz. 9:00 do 12:00

Białęgi 12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wełtyń, ul. Polna dz.nr 83/1, 83/2, 322/3, 347. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Banie ul. Leśna, Jeziorna, Baniewice - ośrodek wypoczynkowy, ośrodek wczasowy Dolna Odra 8.03 od godz. 8:00 do 11:30

Białowąs. 3.07 od godz. 14:00 do 20:00

Tychowo działka 568/26 8.03 od godz. 12:00 do 14:00

Słodkowo 8.03 od godz. 8:30 do 13:30

Bez napięcia odbiorcy zasilani ze stacji , 3194 Trąbki PGR i 3467 Trąbki Cegielnia 8.03 od godz. 8:00 do 12:00

Bez napięcia odbiorcy zasilani ze stacji 3191 Barzkowice Ferma , 8.03 od godz. 8:00 do 12:00

Tatynia, nr 9 do 16a, dz.nr 48/4, 86/3, ul. Jasienicka 11, dz.nr 338, przepompownia P3, elektrownia wodna, odbiorcy zasilani ze złącza nr 45622. 14.03 od godz. 8:30 do 14:30

Przęsocin, ul. Kościelna 9, 12A, Centralna 20 do 29, dz.nr 331/4, 474/7, 859/3, Cicha 4, dz.nr 859/2. 12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Grzędzice ul Miodowa numery 1, 3, 5 11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Pokoju 1a do 1d, dz.nr 9, ROD Złota Praha, ROD im. Pokoju. 8.03 od godz. 8:00 do 14:00

Stargard ul. Brzozowa 91, 93 15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Kolin nr 36g 14.03 od godz. 13:00 do 15:00

Tolcz numer 6 14.03 od godz. 9:15 do 14:00

miejscowość Tolcz 14.03 od godz. 14:15 do 14:45

miejscowość Tolcz 14.03 od godz. 8:30 do 9:00

Kobylanka Osiedle Makowe od numeru 96 do numeru 113 oraz działki 137/92, 137/93, 137/95, 137/96, 137/109, 137/70, 137/99, 137/100, 137/101, 137/125 14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Grabowo numer 55 12.03 od godz. 13:00 do 15:00

Klępino od numeru 16 do numeru 65b 12.03 od godz. 8:30 do 13:30

Szczecin, Osiedle Kasztanowe 74a do 74g, 85 kościół. 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 2, Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161, Zdrojownia. 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69. 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Inowrocławska 3, 4, garaże. 12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 88, 90, 94, dz.nr 182. 11.03 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Metalowa 62g, 63, 63a sklep, dz.nr 3/14 parking. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161. 8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30