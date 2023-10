Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 31.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Byszyno 42, 43, Czarnowęsy 1, 2, 4, 4/3, od 5 do 8, 10, 11, 11/1, 12, 14, 15, 15A, od 16 do 20, 26A, 26B, 27A, 27B, 28A, 28B, GARAZ, 13/22, 13/5, 15/11, 15/12, Nawino od 5 do 14.

31.10 od godz. 8:00 do 14:00

Rudno od 1 do 6, Ośw. ul., Stare Dębno 38, 39.

31.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Wyszewo 4B, 334, 343/11, 343/47, 343/8, 343/9.

31.10 od godz. 8:30 do 14:30