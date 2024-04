Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 3.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Wełtyń, ul. Niepodległości dz.nr 206, 562. 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Radziszewo ul. Tulipanowa, Liliowa. 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Osina : 58, 61, 59, działki nr 6/3, 6/5 10.04 od godz. 9:00 do 12:00

Rurzyca budynki na ulicy Dębowej 2 i 4 9.04 od godz. 9:00 do 11:00

Rurzyca ul. Goleniowska 87 8.04 od godz. 8:00 do 14:00

Czarna Łąka ul. Przyjazna nr 13,17,19,11,15, 21, 31, 33 5.04 od godz. 9:00 do 13:00

Żdżary nr : 22a, 22, 24A, 24 działki nr 63/2, 63/5 5.04 od godz. 8:00 do 12:00

cała miejscowość Brzozowo 3.04 od godz. 16:00 do 16:45

Kunowo Łąki numer 98, Kunowo Łąki działki numer 16 , 17 4.04 od godz. 13:00 do 15:00

Hydrofornia w miejscowości Barzkowice 4.04 od godz. 8:30 do 14:00

Strzeżewo 3a 5.04 od godz. 9:00 do 12:00

Kamień Pomorski Wojska Polskiego 14 4.04 od godz. 9:00 do 12:00

Strzeżewo 1, 1a, Chrząstowo 19, 19a, 20A, 20B, 4.04 od godz. 8:30 do 17:00

Żelisławiec, dz.nr 331/4, 331/5, 332/14. 10.04 od godz. 8:00 do 15:00

Żórawie Szczawno 19 do 23. 5.04 od godz. 9:00 do 15:00

Żelewo ul. Miedwiańska dz.nr 121, 161. 5.04 od godz. 8:30 do 14:30

Grzybno działki od nr 266 od strony Jeziora 4.04 od godz. 13:00 do 16:00

Witnica działki numer: 47/10, 47/1 oraz Osiedle Parkowe 2A, 4.04 od godz. 9:00 do 14:00

Stargard ulica Kraszewskiego 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15

9.04 od godz. 8:00 do 14:30

Klępino

9.04 od godz. 8:30 do 9:30

Stargard ulica Nowakowskiego 26, 28

9.04 od godz. 8:30 do 13:30

Stargard ulica Nowakowskiego 36, 38

10.04 od godz. 8:30 do 13:30

Szczecin

Szczecin, ul. Ostrowska 9a, 25, 44, 46, 48, 54, plac budowy, dz.nr 11/8.

5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Blizińskiego 22, dz.nr 7/3, Ludowa parking.

5.04 od godz. 10:30 do 15:00

Szczecin, ul. Cytrynowa, ul. Borsucza 12, 28B do 28E, 45, dz.nr 44.

6.04 od godz. 9:00 do 13:00

Szczecin, ul. Frycza-Modrzewskiego 1 do 21, Janickiego 15 do 20, sklep, punkt gastronomiczny, dz.nr 6/4, 80 garaże, 97, Rostworowskiego 21, dz.nr 6/2.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00