Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 27.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat szczecinecki

Łubowo ulice Brzozowa od 1 do 8, 8 A, 9, 10, 10A, od 11 do 14, Kolejowa 3, 4, od 6 do 14, Kościuszki 61, hydrofornia, Leśna 2, Młynarska od 1 do 6, Polna 1, 9, Strzelecka .

27.09 od godz. 8:30 do 14:30

Łubowo ulica Brzozowa , 529/4.

27.09 od godz. 8:30 do 14:30

powiat drawski

Kalisz Pomorski ulica Strzelecka 12, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30A, 0083-Jasnopole-455/1.

27.09 od godz. 8:30 do 13:30

powiat kołobrzeski

Świelubie od 1 do 4, od 6 do 10, od 13 do 15, 15a, od 17 do 20, 20A, od 21 do 25, 27, 28, 76/2, 76/5, 79, 81/12, 81/16, 81/18, 81/7, 86/11, 93/4, 97/2, 98.

27.09 od godz. 11:00 do 17:00