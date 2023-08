Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 23.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (23.08 11:09) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat łobeski

Chrapczew 11B, 12, 12A, 12B, od 13 do 16, 16a, od 17 do 19, 19A, 20, 22, 22 A, 23, 90.

23.08 od godz. 9:00 do 12:00

powiat białogardzki

Kamosowo, Łęczenko, Łęczno, Łęczynko, Żabiniec.

23.08 od godz. 8:44 do 12:45

powiat koszaliński

Głodowa , dz. 18/8, Głodowa-18/12.

23.08 od godz. 11:00 do 14:00

Aktualnie nie ma informacji o planowanych wyłączeniach prądu w naszym województwie.