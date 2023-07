Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 19.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Brzeżno 46, 73, 74, od 77 do 80, 119/2, 124/6, 130, 133/3, 249/3, 28/6.

19.07 od godz. 8:00 do 14:30

powiat drawski

Kosobudy 19.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Rochowo od 1 do 3, 3a, Wielin 1, 1J, od 2 do 4, 6, od 9 do 17, od 19 do 23, 75/1, 53/1, 54/3, 56/1, Wielin-84/1.

19.07 od godz. 8:30 do 13:30

powiat sławieński

Chudaczewo od 1 do 3, 31, 33.

19.07 od godz. 8:00 do 14:00