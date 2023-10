Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 17.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (17.10 4:10) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat białogardzki

Rogowo 40.

17.10 od godz. 16:00 do 20:00

powiat kołobrzeski

Świelubie od 13 do 15, od 17 do 20, 20A, od 21 do 25, 27, 28, 79, 81/18, 81/7, 86/11, 97/2, 98.

17.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat koszaliński

Dobrzyca 9/2, 30, od 48 do 50, 50A, 50B, od 51 do 57, 59, 59A, 59C, 60, 61, 61., od 62 do 64, 64/2, od 65 do 69, 69A, 70, 70A, 70B, od 71 do 74, 74A, od 75 do 77, 77A, od 78 do 81, 81A, od 82 do 87, 87 A, 88, 88A, 88C, od 89 do 93, 95, 96, 111, 112, od 114 do 116, II, 367/4, 478/1, 477/1, 72/11, 76/3, Słowienkowo od 26 do 29, 29A, od 30 do 33, 104/3, Wierzchominko 24, Wierzchomino 1, 2.

17.10 od godz. 8:00 do 14:00