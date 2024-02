Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 14.02? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Łozice od numeru 6 do numeru 17 oraz 26 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Pyrzyce ul. Lipiańska od nr 23 do 53d, oraz działka 56/1 15.02 od godz. 8:00 do 14:00

Szczecin, ul. Graniczna 3, 15, 17, 19 do 19d. 21.02 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Sojczyńskiego 13 do 19 nieparzyste, dz.nr 12/17, 12/22, 12/23, 14/23. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Jordana 2 do 18, Starej Baśni 1, 3, Wisłocka 3, 5, dz.nr 392. 15.02 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Axentowicza 21 do 31 nieparzyste. 21.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Nowogard ul. Chopina nr 68E, 74A do 74G

15.02 od godz. 9:00 do 14:00

Domastryjewo 7 "Ferma Drobiu".

19.02 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Wisławie numer 12, 15, 13, 16, 37.

19.02 od godz. 8:45 do 14:00

Komarowo Hydrofornia od nr. 48 do 52A Firma ABA Papier Drukarnia, Komarowo Ferma I od nr. 60 do 66, Ferma II 67, 68, 68A, Ferma III od nr. 54 do 64, Komarowo Kołodziejczak nr. 69, Ferma Krów nr. 53.

19.02 od godz. 9:30 do 10:00

Komarowo Hydrofornia od nr. 48 do 52A Firma ABA Papier Drukarnia, Komarowo Ferma I od nr. 60 do 66, Ferma II 67, 68, 68A, Ferma III od nr. 54 do 64, Komarowo Kołodziejczak nr. 69, Ferma Krów nr. 53.

20.02 od godz. 16:30 do 17:00