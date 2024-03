Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 11.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat świdwiński

Nowy Toporzyk 9, Toporzyk 4, 6, 8.

3.11 od godz. 9:00 do 12:00

Cieszyno od 1 do 19, 51/2, Kunowo 1, 2.

3.11 od godz. 8:30 do 13:30

powiat drawski

Kalisz Pomorski ulice Adama Mickiewicza 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25A, 27, 27B, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Akacjowa 10, Jeziorna , 006-127/5, 6 Kalisz Pomorski-140/4, Ogrodowa GARAŻ, Kalisz Pomorski 0006-193, Piaskowa 2, 4, Podgórna 1, 2, od 4 do 7, 7A, 7D, 9, Polna 2, Kalisz Pomorski 0003-293, Półwiejska od 2 do 6, 6"A", 13, 15, od 18 do 20, 20"A", 21, 22, od 27 do 30, 0003 Kalisz Pomorski-290, 291, 0006-Kalisz Pom.-149/2, 006-147/4 , 21/1, Wczasowa od 1 do 3, 5, 7, 9, Wschodnia 1, 1A, 1B, 2, 3, 3 B, 3"A", 3B, od 4 do 7 , 006-105/3.

3.11 od godz. 9:00 do 13:00