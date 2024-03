Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim 10.03? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Gdzie obecnie (10.03 19:04) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

Szczecin ul. Aleksandra Świętochowskiego. 10.03 od godz. 16:45 do 22:00

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Kobylanka Osiedle Makowe od numeru 96 do numeru 113 oraz działki 137/92, 137/93, 137/95, 137/96, 137/109, 137/70, 137/99, 137/100, 137/101, 137/125 14.03 od godz. 8:30 do 14:00

Grabowo numer 55 12.03 od godz. 13:00 do 15:00

Klępino od numeru 16 do numeru 65b 12.03 od godz. 8:30 do 13:30

Grzędzice ul Miodowa numery 1, 3, 5 11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Żelechowo 14.03 od godz. 9:00 do 14:00

Chojna ul. Sportowa 1, 3 13.03 od godz. 9:00 do 12:00

Białęgi 12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Wełtyń, ul. Polna dz.nr 83/1, 83/2, 322/3, 347. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 2, Szosa Polska przepompownia, odbiorcy zasilani ze złącza nr 10161, Zdrojownia. 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Inowrocławska 3, 4, garaże. 12.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szosa Polska 88, 90, 94, dz.nr 182. 11.03 od godz. 8:00 do 15:30

Szczecin, ul. Metalowa 62g, 63, 63a sklep, dz.nr 3/14 parking. 11.03 od godz. 8:00 do 15:00

Stargard ul. Brzozowa 91, 93 15.03 od godz. 8:30 do 14:00

Kolin nr 36g 14.03 od godz. 13:00 do 15:00

Tolcz numer 6 14.03 od godz. 9:15 do 14:00

miejscowość Tolcz 14.03 od godz. 14:15 do 14:45

miejscowość Tolcz 14.03 od godz. 8:30 do 9:00

Szczecin, Osiedle Kasztanowe 74a do 74g, 85 kościół. 13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Szczawiowa dz.nr 3/29, 3/59, 3/69.

13.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Pasieczna 2 do 12, dz.nr 65/2, 65/3, Rymarska 46 do 74 parzyste.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, Łukasińskiego 6a, 6b, 6g, 6h, 8a, 8b, 8c.

13.03 od godz. 8:30 do 14:30

Szczecin, ul. Mirtowa 2.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Ostoi Zagórskiego 175, 177, 179, 180, 181, 182.

14.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Bogumiły 5, przybudówka.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Chorwacka 9, 9a, 10.

15.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat goleniowski

Kościuszki nr 49B, N, M

11.03 od godz. 8:30 do 11:00

Bogusławie 11

11.03 od godz. 9:00 do 14:00