Gdzie na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 listopada? TOP 10 tras

W woj. zachodniopomorskim jest mnóstwo ciekawych miejsc na spacer. Przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę lub znajomych i wspólnie odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Spacerem po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 18% do 37%. W niedzielę 26 listopada w woj. zachodniopomorskim ma być od -1°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 24% do 48%. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Spacerem przez Łąki Józefowskie (Bory Tucholskie) Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m Tourbike poleca tę trasę Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌳 Trasa spacerowa: poranny puszcza run :) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m Kubsonix poleca tę trasę na spacer

Prawie Puszczygórek :P

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Doliny Brdy (Miastko - Przechlewo) - Pieszy Żółty ver. 2017 Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,65 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 100 m

Suma podejść: 1 631 m

Suma zejść: 1 634 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active Szlak "Doliny Brdy" PM - 1521 y /długość 51 km/

Miastko - Starzno - Stara Brda - Rezerwat "Przytoń" - Nowa Brda - Rudniki - Przechlewo. W okolicach Przechlewa szlak idzie zniszczonym mostem (brak możliwości przejścia suchą nogą). W rejonie Rezerwatu bagniska Niedźwiady szlak przez kilkaset metrów wiedzie terenami podmokłymi.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczecinka

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌳 Trasa spacerowa: Pomorska Droga Św. Jakuba Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Spacerowiczom trasę poleca Kolobrzeg_REGENERACJA

Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r. Foto: Anna Ptaszyńska

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kołobrzegu

🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Myślibórz "Pętla Park Wojska Polskiego" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,12 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Spacerowiczom trasę poleca Marsch

Trasa ma postać pętli, zapoznaje z najbliższymi okolicami północnej części Myśliborza. Prowadzi wzdłuż Jeziora Myśliborskiego, wschodnim skrajem Parku Wojska Polskiego, obok cmentarza komunalnego i wraca ulicą północną do punktu wyjścia.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Pieszo z Dąbek do Dąbkowic i nazad :) Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,82 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podejść: 458 m

Suma zejść: 455 m Spacerowiczom trasę poleca Lemur36 Odpoczywając kilka dni nad Bałykiem w Dąbkach, zrobiliśmy wycieczkę do jednej z najmniejszych osad nad morzem - Dąbkowic. Jest to osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Darłowo na mierzei między jeziorem Bukowo a Morzem Bałtyckim. Według danych z 28 września 2009 roku osada miała 4 stałych mieszkańców. Jest to bardzo urokliwe miejsce a największą zaletą są szerokie, bezkamienne plaże i brak tłoku nawet w ścisłym sezonie :)

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: spacer po Kostrzynie Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Suma zejść: 746 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kys30 Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Brdy (Bydgoszcz - Konarzyny) - pieszy niebieski ver. 2017 Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 154,07 km

Czas trwania spaceru: 139 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podejść: 3 973 m

Suma zejść: 4 084 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active

Bydgoszcz Brdyujście (przystanek ZKM) – za torami kolejowymi w lewo – Las Gdański – Osiedle Leśne PKP węzeł szlaków – stacja wodociągów z 1899 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku –dawne leśnictwo Zacisze – Rynkowo PKP – Smukała pętla MZK – węzeł szlaków – Janowo Stanica Wodna PTTK – Bożenkowo węzeł szlaków – most na kanale lateralnym – Samociążek węzeł szlaków – Koronowo PKS cmentarz panorama na zespół poklasztorny cystersów, kościół św. Andrzeja z XIII/XIV w. – Przyrzecze – zapora wodna węzeł szlaków – Srebrnica – pole biwakowe – Romanowo pole biwakowe – przeprawa promowa węzeł szlaków – Stanica Wodna PTTK Sokole Kuźnica – Zamrzenica – Piła Młyn – Świt węzeł szlaków – Rudzki Most – Gołąbek – Zielona Łąka – Woziwoda – Nadolna Karczma – Lutom – Rytel węzeł szlaków – Mylof – Męcikał węzeł szlaków – Drzewicz węzeł szlaków – Płęsno – Swornegacie węzeł szlaków – Owink – Małe Swornegacie – Ciecholewy – Konarzyny

Szlak długi i trudny. Dużo odcinków trudnych technicznie - chaszcze bez ścieżek z szukaniem kierunku dalszego marszu zwłaszcza w okolicy linii brzegowej. Momentami zanikające (bardzo dawno nie odnawiane) oznakowanie na przemian z oznakowaniem nowym. Tuż za Konarzynami odtworzono mostek, który uległ zniszczeniu - na stronie PTTK jest informacja o braku możliwości przejścia tego odcinka z powodu braku mostu.

Nawiguj

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno.

Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

