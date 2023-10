Gdzie na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 14 - 15 października? Lista 10 tras

W woj. zachodniopomorskim nie brakuje tras spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić znajomych i wspólnie odkrywać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które inni już przetestowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tourbike Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

🌳 Trasa spacerowa: spacer po Kostrzynie Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Suma zejść: 746 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kys30 Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Gołębia Góra Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,76 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m Bytow poleca tę trasę

Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. Dojazd do ścieżki Kierując się drogą z Bytowa do Lęborka, po 11 km docieramy do granicy rezerwatu. Ustawiona przy trasie tablica wskaże nam gruntową drogę do leśniczówki Miedzierza, przy której zaczyna się ścieżka przyrodnicza; tam też możemy zostawić samochód. Niezmotoryzowani dotrą do ścieżki autobusem PKS: przystanek znajduje się na Gołębiej Górze, naprzeciwko drogi prowadzącej do leśniczówki.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Wiking poleca tę trasę na spacer

NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: 147Ultra - Ultramaraton Szczecin - Kołobrzeg Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 159,02 km

Czas trwania spaceru: 53 godz.

Przewyższenia: 84 m

Suma podejść: 785 m

Suma zejść: 798 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Lu_ka

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję 147ULTRA Szczecin - Kołobrzeg!

Tegoroczne zawody 147Ultra odbędą 9-10 czerwca 2017. Ultrasi - zarówno biegacze, jak i rowerzyści będą mogli zmierzyć się z dystansem 100 mil pięknej trasy prowadzącej z samego serca Szczecina - Wałów Chrobrego nad morze do Kołobrzegu. Biegaczy chcących pokonać ponad sto kilometrów, ale gotowych poczekać jeszcze na deser w postaci 100 mil zapraszamy na

111Ultra malowniczą trasę z Maszewa do Kołobrzegu. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Spacerem przez Łąki Józefowskie (Bory Tucholskie) Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podejść: 70 m

Suma zejść: 103 m Trasę dla spacerowiczów poleca Tourbike Ścieżka dydaktyczna 'Łąki Józefowskie' biegnie przez atrakcyjne przyrodniczo tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie. Trasa łatwa, do pokonania wystarcza ok 2,5 h, choć można na niej spędzić i 5 h.

🌳 Trasa spacerowa: Dąbrowa Rzepnicka Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,02 km

Czas trwania spaceru: 348059 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 84 m

Suma zejść: 82 m Bytow poleca tę trasę na spacer

Trasa oznakowana zielonym liściem dębu wiedzie poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą, można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz zyskać wiedzę na temat gospodarki leśnej.

Dojazd do ścieżki Na ścieżkę można dotrzeć, kierując się ulicą Styp-Rekowskiego, która znajduje się we wschodniej części Bytowa. Jadąc od strony zamku w kierunku na Kościerzynę, za budynkiem Urzędu Miasta należy skręcić w lewo, a po niespełna 2 km w prawo (ul. Różana), na drogę do leśniczówki Rzepnica. Po minięciu dawnego wiaduktu kolejowego znajdziemy się na początku trasy (w tym miejscu można zostawić samochód).

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,53 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 661 m

Suma zejść: 668 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry wybrzeża, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Rowami a Czołpinem. 23,5 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego! Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zna chyba każdy. Wiosną, bądź jesienią przyjeżdżają tu dzieci na wycieczki szkolne, zaś latem ciągną rzesze turystów. W sezonie urlopowym ciężko znaleźć miejsce na lokalnym parkingu, a także intymny kadr bez lemingów w tle. Kiedy więc wybrać się na wydmy? Najlepiej wtedy, kiedy jest szaro, buro i ponuro, oczywiście tylko z pozoru, gdyż obszar ten piękny jest o każdej porze roku. Poza głównym sezonem turystycznym, nawet na głównych szlakach wędrownych nie spotkamy tu żywej duszy. Dojazd i powrót z trasy:

Chcąc zrealizować podobną trasę do naszej, należy dobrze się do tego przygotować i to nie tylko kondycyjnie. W okresie od października do końca kwietnia, w weekendy nie ma co liczyć na transport zbiorowy typu PKP czy PKS. Zaś udając się własnym samochodem, ograniczeni jesteśmy do zrobienia trasy w postaci pętli.

Nam w realizacji trasy pomogło Biuro Turystyczne Paweł. Nasza trasa skupiła się na krajobrazie: Nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy Mierzei Gardnieńskiej, która rozciąga się między brzegiem morza, a Jeziorem Gardno – stąd też jej nazwa. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, a wśród nich drewniany pomost umożliwiający zapoznanie się z ogromnym akwenem. Z platformy rozciągają się przepiękne widoki na taflę jeziora i ledwo widoczny na horyzoncie przeciwległy brzeg jeziora. Spoglądając w lewo, dojrzeć można zarysy osady Smołdzino oraz górującej nad miejscowością Górą Rowokół. Na szczycie tzw. Świętej Góry Słowińców znajduje się wieża widokowa, z której rozpościerają się przecudne panoramy – sprawdziliśmy to zeszłego lata, będąc tu na wycieczce rowerowej. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Północny. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do objętego ochroną Jeziora Dołgie Małe. Ten maleńki akwen skrywa się w leśnej gęstwinie odkrywając przed odwiedzającym kolejne skarby tego obszaru. Chcąc odetchnąć trochę, warto skorzystać z uroków tego miejsca, spocząć na ławce drewnianego pomostu, bądź pod zadaszoną wiatą. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Żegnamy się ze szlakiem czerwonym, by chwilę dalej obrać kierunek łącznikowego szlaku zielonego, który doprowadzi nas nad Morze Bałtyckie.

Przez kolejne kilometry towarzyszy nam zmrożony brzeg morza, resztki śniegu oraz porywisty wiatr który wygładza nasze twarze niczym na relaksacyjnym zabiegu. Najbardziej urokliwym miejscem na tym odcinku jest pozostałość po prastarej puszczy dębowej przed 5 tys. lat.

To co po niej pozostało to ogromne pnie, które w zależności od wysokości wody i naniesionego na brzeg piachu są bardziej odsłonięte, bądź mniej. Tym razem widok nie był tak imponujący, jak w zeszłym roku, niemniej nadal wzbudzał w nas zainteresowanie. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnej puszczy, dzięki czemu przy większych sztormach morze niekiedy odsłania potężne pnie drzew. Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wycieczki.

Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż brzegu Mierzei Gardnieńskiej plaża jest bardzo szeroka. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest rozległa Wydma Czołpińska, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów, sięgających maksymalnie 40 m wysokości. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Na odcinku od morza do parkingu nieopodal osady latarników ponownie wędrujemy wyznakowanym kolorem czerwonym, pieszym Szlakiem Północnym.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Spacerowiczom trasę poleca Kys30

Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy. • Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka wokół jastrowskich jezior Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 102 m A.rz57 poleca tę trasę na spacer Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam.

Chodzenie na spacery - czy warto?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

