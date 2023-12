Gdzie na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 30 - 31 grudnia? 10 najciekawszych tras

W woj. zachodniopomorskim jest sporo ciekawych tras do spacerowania. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić znajomych i razem poznawać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 06 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -2°C do -0°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Park Narodowy Borów Tucholskich Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,2 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 52 m

Suma podejść: 259 m

Suma zejść: 267 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer Park Narodowy Borów Tucholskich, zwany zielonymi płucami naszego województwa, to przepiękny teren, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywają się malownicze jeziora i cieki wodne. Tereny te mieliśmy okazję przemierzać o różnych porach roku, zarówno pieszo jak i rowerem. Zajrzeliśmy tu ponownie podczas jednego z pierwszych dni maja. To wspaniały rejon pod kątem turystyki aktywnej. Jednak poruszając się, trzeba wiedzieć, że nie można zbaczać tu z wytyczonych szlaków i ścieżek dydaktycznych.

Turystyka w Parku Narodowym Borów Tucholskich: Poruszając się przez obszary chronione należy korzystać z wytyczonych szlaków turystycznych, bądź ścieżek edukacyjnych. W Parku Narodowym Borów Tucholskich, niezależnie od pory roku, pobierane są opłaty. Znając wcześniej datę wizyty, warto uiścić ją przelewem internetowym. Wydrukowany, bądź zapisany w formacie cyfrowym dowód przelewu jest jednocześnie naszym "biletem wstępu". Z opłat wyłączone są niektóre, ogólnodostępne miejsca wypoczynku, a także szlaki rowerowe tzw. "Kaszubskiej Marszruty". Zauroczeni krajobrazem Ziemi Zaborskiej:

Jak wspomniałem wcześniej przez obszary Parku Narodowego Borów Tucholskich oraz Zaborski Park Krajobrazowy, który go otacza wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków pieszych oraz rowerowych, którymi dotrzeć można nad jeziora, w tym także bardzo czyste mniejsze zbiorniki ramieniowe i lobeliowe. Na naszej trasie zobaczyliśmy jeziora: Nierybno, Wielkie Gacno, oraz Małe i Wielkie Krzywce. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami, jak np.: Pętla Lipnickiego, ścieżka nad Kaczym Okiem, czy pomosty nad Jeziorem Wielkim Gacnem. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony. Przy każdej ze ścieżek znajdują się jednak stojaki rowerowe, do których można przypiąć swój jednoślad i dać się pieszo.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka. Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌳 Trasa spacerowa: poranny puszcza run :) Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,4 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podejść: 1 250 m

Suma zejść: 1 244 m Kubsonix poleca tę trasę na spacer

Prawie Puszczygórek :P

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Czerwony E-9 Początek trasy: Trzebiatów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,56 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 22 811 m

Suma podejść: 118 442 m

Suma zejść: 118 443 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę na spacer Przez Kołobrzeg biegnie szlak turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony kolorem czerwonym. Odcinek kołobrzeski jest tylko małym fragmentem dużego europejskiego szlaku ciągnącego się od Atlantyku przez brzegi Morza Północnego, Morza Bałtyckiego po miejscowość Braniewo na wschodnich rubieżach Polski. Kołobrzeski odcinek to około 12 km. Przebieg szlaku:

ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Towarowa, ul. Morska, Bulwar J. Szymańskiego, Al. Nadmorska, Al. Sułkowskiego Atrakcje, ciekawe miejsca: Zespół Szkół Morskich - jedna z niewielu szkół średnich w Polsce kształcąca młodzież w kierunku morskim.

Park Jedności Narodowej - (dawniej lasek Załęże lub Maikuhle) - prawdopodobnie najstarszy park miejski w Polsce.

Port Rybacki - barwne miejsce w, którym można podpatrzeć jak wygląda ciężka praca ludzi morza. w godzinach porannych funkcjonuje tu targ rybny, gdzie można się zaopatrzyć w świeżą rybę „prosto z kutra”

Reduta Solna - wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Obecnie oblegają ja piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty znajduje się Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie będzie można podziewać muzealne okręty wojskowe.

Solne źródło - miejsce gdzie wypływa kołobrzeska solanka, której warto posmakować.

Port Jachtowy - przepiękna marina żeglarska na miarę XXI wieku. Warto poświęcić odrobine czasu na spacer po marinie, gdzie zawijają jachty z różnych zakątków Europy i Świata.

Reduta Morast - inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.

Regionalnego Centrum Kultury oraz scena plenerowa

Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem - upamiętniający symboliczne zaślubiny Polski z morzem 18 marca 1945. Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Molo - wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220 m, a szerokość 9m.

Park im. Stefana Żeromskiego - dla aktywnych i niezmęczonych ścieżka zdrowia z licznymi stacjami, na których można przetestować swoją sprawność fizyczną.

Kamienny Szaniec - element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Do dziś pozostały jedynie fragmenty, które zostały odpowiednio zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

Ekopark wschodni - użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Trzebiatowa

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 5,3 km

Czas trwania spaceru: 413099 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podejść: 336 m

Suma zejść: 105 m Trasę dla spacerowiczów poleca A.rz57 Wycieczka do Rezerwatu Uroczysko Jary. Ruszamy ze Złotowa samochodem. Zostawiamy go przy leśniczówce Nowy Dwór. Początkowo drogą asfaltową idziemy w kierunku Górznej. Gdy znudził nam się asfalt weszliśmy w las. Do pierwszego jeziorka szliśmy po bezdrożu lasem. Piękne wrażenia i widoki. Teren dość pagórkowaty. Ponieważ woda była zamarznięta to całe jeziorko obeszliśmy dookoła po lodzie. Częściowo wo0kół brzegu biegnie droga leśna. Następnie skierowaliśmy się do następnego jeziora. Tu odpoczęliśmy na pomoście i ruszyliśmy w drogę powrotną. Początkowo przez las, aby dojść do jego skraju w dolince.. Tom dolinką, początkowo po uczęszczanej a następnie częściowo zarośniętej drodze dotarliśmy do samochodu. Widoki przepiękne. Zadowolą na pewno wszystkich: dzieci i dorosłych. Polecam na wiosenny spacer.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Szczecinku

🌳 Trasa spacerowa: Na Kawczą Górę Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,65 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 318 m Pawemark poleca tę trasę na spacer

Kawcza Góra to mierzące 61 m n.p.m. wzgórze, znajduje się na wschodzie Międzyzdrojów. Przy wejściu na punkt widokowy znajduje się charakterystyczna brama do Wolińskiego Parku Narodowego w kształcie postawionego pionowo dziobu kutra rybackiego. Na szczycie znajdują się dwa duże głazy, z tego miejsca można podziwiać panoramę Bałtyku, plażę w Międzyzdrojach czy niemieckie porty. Z Kawczej Góry można wrócić do Międzyzdrojów plażą, wiodą na nią wygodne schody.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Rajd po Puszczy Bukowej Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 9,92 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 584 m

Suma zejść: 660 m Spacerowiczom trasę poleca Deiv Rajd zaczęliśmy od zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, dalej przeszliśmy przez Puszcze Bukową.Ogród Dendrologiczny w Glinnej jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Położony jest na południowo - wschodnich obrzeżach Wzgórz Bukowych, na pograniczu Równin Wełtyńskiej i Pyrzycko-Stargardzkiej. Otaczające go morenowe wzgórza pokryte wysokim bukowym lasem, łagodzą negatywny wpływ zimnych wiatrów ze wschodu, północy i zachodu.Historia ogrodu sięga roku 1823, gdy powstały tu prywatne szkółki drzew, przejęte w 1870 roku przez nadleśnictwo państwowe w Śmierdnicy.Zgromadzona tu kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych.Różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych powoduje, że wykształciły się tu wyjątkowo liczne zbiorowiska roślinne z bardzo bogatą florą. Stwierdzono tu 25 zespołów zaroślowych i leśnych, 15 zespołów roślinności wodnej, 38 mokradłowych, 42 zespoły muraw, łąk i okrajków oraz 30 ruderalnych i segetalnych.

Flora Puszczy Bukowej obejmuje ok. 1250 gatunków roślin, w tym 63 gatunki podlegające całkowitej ochronie (m.in. cis pospolity, jarząb szwedzki, rokitnik zwyczajny, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, wiciokrzew pomorski, rosiczka okrągłolistna, lilia złotogłów, sasanka łąkowa, storczyk krwisty, buławnik wielkokwiatowy). Na terenie Puszczy w licznych dolinach strumieni występują łęgi: olszowo – jesionowe, jesionowe (podgórskie). W bezodpływowych zagłębieniach terenu z wysokim poziomem wody występują olsy i łozowiska. W południowej części Puszczy funkcjonuje Arboretum w Glinnej.

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Myślibórz "Pętla Park Wojska Polskiego" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,12 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Marsch

Trasa ma postać pętli, zapoznaje z najbliższymi okolicami północnej części Myśliborza. Prowadzi wzdłuż Jeziora Myśliborskiego, wschodnim skrajem Parku Wojska Polskiego, obok cmentarza komunalnego i wraca ulicą północną do punktu wyjścia.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Trzy Kamyki Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 1 133 m

Suma zejść: 1 175 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kubsonix Trasa wymagająca, zawiera 4 JEBUTNE podbiegi i ze 7 mniejszych ;) Między 6 a 7 km zagubiło się biedactwo w lesie i stąd ta prosta, która wcale prosta nie jest :D Trzy Kamyki stąd bo biegniemy przez Szwedzki, Młyński i Grońskiego :P Start i meta na osiedlu Park Zdroje, można zostawić auto na parkingu, ewentualnie można wystartować i zakończyć przy Szmaragdowym :D

Aaaa, podbiegi WBIEGAMY a nie wchodzimy :P

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Solny Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,94 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 9 m

Suma podejść: 22 m

Suma zejść: 24 m Trasę dla spacerowiczów poleca Kolobrzeg_REGENERACJA Jest to szlak turystyczny powstały na bazie średniowiecznego traktu handlowego biegnącego z nad morza na południe kraju. Średniowieczni kupcy podróżowali wozami wypełnionymi drogocennym towarem - solą zakupioną w Kołobrzegu - do centralnych regionów kraju. Szlak oznaczono kolorem czerwonym, jego całkowita długość to 152 km, kołobrzeski odcinek to zaledwie 4km. Szlak swój bieg rozpoczyna w Kołobrzegu przy Baszcie Lontowej (zwanej Prochową), kończy się natomiast w krainie jezior na Pojezierzu Drawskim - w miejscowości Czaplinek.

Przebieg szlaku:

Baszta Lontowa (zwana Prochową), ul. Dubois, przejście pomiędzy ul. Giełdową a ul. Budowlaną (chodnikiem, pomiędzy domami), ul. Słowińców, ul. Koszalińska, ul. Grochowska, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela.

Atrakcje, ciekawe miejsca: Baszta Lontowa - przekornie nazywana Basztą Prochową. Jest to jedyny obiekt, który pozostał po średniowiecznym systemie obronnym, który przetrwał do dnia dzisiejszego w całości. Baszta ma cztery kondygnacje, a jej ściany frontowe posiadają liczne zdobienia. W elewacji od strony parku znajdują się otwory strzelnicze.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. na terenie obecnej miejscowości powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kołobrzegu

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe. Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

Czy warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

