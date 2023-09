Gdzie iść na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie wybrać się w weekend 9 - 10 września? 10 najciekawszych tras

W woj. zachodniopomorskim jest wiele ciekawych ścieżek spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę i razem odkrywać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Na spacer po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. 🌳 Trasa spacerowa: Trasa Mirosławiec (pętla) - 01.05.2021 Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,01 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 1 106 m

Suma zejść: 1 106 m Trasę dla spacerowiczów poleca Wycieczka_z_przewodnikiem Pętla wokół Mirosławca ma do zaoferowania sporo atrakcji, chociaż czasami długie leśne przejścia są trochę monotonne. Wyjście na szlak jest przy Muzeum Walk o Wał Pomorski. Budynek muzeum znajduje się niemalże w samym centrum tej miejscowości. Maszerują asfaltowymi jezdniami, polnymi drogami czy leśnymi ścieżkami możemy zobaczyć kilka niewielkich wiosek (Orle, Toporzyk, Hanki, Setnica, Łowicz Wałecki). Głównym atutem tej trasy są ciekawe historie militarne - Muzeum Walk o Wał Pomorski, miejsca upamiętnienia tych walk. To również nawiązanie do katastrofy samolotu wojskowego CASA w 2008 roku. Ponadto walory przyrodnicze: pomnikowe drzewa, piękne jeziora (Orle, Okuninek, Korytnickie, Kacze, Gniewosz), niewielkie świątynie w Łowiczu Wałeckim czy drewniany kościółek w Toporzyku. Warto wspomnieć o panoramach na łąki i pola. Teren jest lekko pofałdowany. Na trasie trochę górek, ale spokojnie można je pokonać.

Trasa liczy 46 kilometrów więc na jednodniową wędrówkę tylko dla wytrawnych piechurów. Praktycznie można tę trasę przejechać rowerem.

Oznakowanie szlaku - kolor niebieski.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Nadmorski (Świnoujście - Żarnowiec) - Pieszy Czerwony ver. 2017 Początek trasy: Świnoujście

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 359,56 km

Czas trwania spaceru: 456 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podejść: 4 519 m

Suma zejść: 4 489 m JJ_Active poleca tę trasę Szlak przebiega wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Na terenie województwa zachodniopomorskiego nosi nazwę: Szlak Nadmorski im. dr. Czesława Piskorskiego, natomiast w województwie pomorskim: Szlak Nadmorski Bałtycki. Szlak bardzo długi oferujący na swojej drodze masę atrakcji, które widać na zamieszczonych zdjęciach Przebieg mocno urozmaicony i plaża i drogi i lasy i bezdroża i chaszcze też ..czyli wszystko to co prawdziwy turysta lubi najbardziej;) Jeden z najurokliwszych szlaków PTTK w naszym kraju - ogólnie.polecam:)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Świnoujścia

🌳 Trasa spacerowa: Wzdłuż Iny Początek trasy: Stepnica

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,13 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 15 m

Suma podejść: 217 m

Suma zejść: 216 m Impatiens poleca tę trasę

Wycieczka piesza przez Goleniów i dalej wzdłuż rzeki Iny

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: PTTK Szlakiem miłka wiosennego Początek trasy: Trzcińsko-Zdrój

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,6 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podejść: 314 m

Suma zejść: 291 m Deiv poleca tę trasę na spacer Obszary chronione Oderhaenge Lebus, pontyjskie wzgórza koło Mallnow i Priesteschlucht przy Podelzig, należą do najstarszych obiektów chronionych Brandenburgii. Już w 1923 Wzgórza Miłkowe koło Lebus zostały wzięte pod ochronę jako rezerwaty przyrody. Miłek wiosenny zakwita tu między marcem a majem na nasłonecznionych, wapiennych stanowiskach o charakterze kontynentalnym obszarów stepowych.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Włóczykije Pojezierza Lipiany "Stanica Nemroda" Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,61 km

Czas trwania spaceru: 3 min.

Przewyższenia: 0 m

Suma podejść: 0 m

Suma zejść: 0 m Marsch poleca tę trasę na spacer

Trasa zaczyna się, jako niepełna pętla dookoła Starego Miasta, mijamy dwie bramy, dwa jeziora, między którymi położone są Lipiany. Po wyjściu z miasta ulicami Mostową i Bema podążamy na północny wschód polami aż do Wojciechowa (Józefina), za tym osiedleniem poruszamy się wśród lasów i dochodzimy do parkingu leśnego i polany piknikowej. Tam skręcamy w lewo, a możemy najpierw skorzystać z chwili odpoczynku. Trasa dociera do stanicy Koła Łowieckiego "Nemrod". Po krótkim czy dłuższym odpoczynku wracamy prawie tą samą drogą. Jest bowiem wyjątek, przy polanie piknikowej idziemy nadal prosto, Dopiero następną wyraźną gruntową drogą leśną skręcamy w prawo (na północ).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Darłowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,82 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 926 m

Suma zejść: 939 m GR3miasto poleca tę trasę na spacer

Choć wkoło jest mnóstwo ciekawych miejsc np.: pomilitarnych, nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy w kierunku Wydmy Czołpińskiej, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Nadmorski. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami – Dołgie Małe i Dołgie Wielkie. W okresie jesieni i wiosny, po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Darłowie

🌳 Trasa spacerowa: Ciekawostki przyrodnicze nad górną Łupawą Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,32 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 277 m

Suma zejść: 1 298 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Łupawa, to nie tylko ciekawy kąsek dla kajakarzy. W swoim górnym odcinku rzeka meandruje wśród przepięknych lasów, które warto odkryć także z pozycji wycieczki pieszej, rowerowej, bądź konnego siodła. Przez obszary te wiedzie mnóstwo ciekawych szlaków turystycznych i dydaktycznych pozwalających zapoznać się z licznymi ciekawostkami przyrodniczymi. Podczas naszej 28 km wędrówki zobaczyliśmy leśne arboretum, w którym rosną przeróżne gatunki drzew i krzewów. Zapoznaliśmy się z okazałymi dębami, stanowiącymi pomniki przyrody, a w dalszej części marszruty wzbogaciliśmy naszą wiedzą także o ciekawe gatunki mchów, porostów oraz roślin bagiennych, które podziwialiśmy ze ścieżki przyrodniczej wiodącej nad Karwieńskimi Uroczyskami. Przygodę z naturą uzupełniły niesamowite widoki na malownicze wzgórza oraz skrywające się pośród nimi rynnowe jeziora. Ciekawostki na trasie: Arboretum przy Leśniczówce Kozin: Przy Leśniczówce Kozin znajduje się arboretum, czyli leśny park drzew i krzewów. Pośród ponad stu gatunków znajdziemy tu zarówno te liściaste jak i iglaste. Oprócz rodzimych okazów rosną tu także gatunki introdukowane, czyli sztucznie nasadzane, jak np.: żywotniki, klony. Arboretum powstało przeszło dwadzieścia lat temu zgodnie z projektem prof. Urszuli Nawrockiej-Grześkowiak. Dzięki lokalnym leśnikom, którzy dbają o ten teren powstała tu ciekawa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży, a także zaplecze piknikowe – chata z paleniskiem, stoły, ławy - umożliwiające aktywny wypoczynek z nutką edukacji w tle.

Pomniki przyrody ożywionej w okolicach Mikorowa: Na trasie naszej wędrówki oprócz wcześniej wspomnianego arboretum napotkaliśmy wiele innych ciekawych okazów drzew, jak ogromne modrzewie, buki oraz dęby. Te ostatnie z wymienionych, przez swój ogrom i wiek zostały wpisane do rejestru pomników przyrody ożywionej. Jeden z nich rośnie na rogatkach wsi Mikorowo. Wojsław się zwie. Drugi – bezimienny, skrywa się na skraju lasu, nad brzegiem jeziora Kozińskiego. Ich lokalizacje i zdjęcia znajdziecie na załączonym śladzie gps, który pozwoli odtworzyć przebytą przez nas trasę.

Dąb Wojsław we wsi Mikorowo: Wojsław, to potężny dąb szypułkowy liczący około 650 lat. Jego korona wznosi się na ponad 25 m, a w obwodzie przekracza siedem. Swoje imię otrzymał po tajemniczej postaci historycznej, której kroniki historyczne sięgają 1330 roku. Jako, że losy pozostały zagadką, młodzi mieszkańcy wsi wpadli na pomysł, aby o Wojsławie napisać legendę, w której bohater ginie w boju a na jego mogile wyrasta drzewo - mały dąb. Opowiastka o walecznym młodzieńcu znajduje się na tablicy obok drzewa. Zaś u jego stóp potężnego dębu stoją ławeczki, umożliwiające odpoczynek turystom.

Ścieżka dydaktyczna Karwieńskie Uroczyska: Na trasie naszej wędrówki znalazła się także część ścieżki dydaktycznej, której celem utworzenia było zaprezentowanie urokliwych fragmentów obszarów leśnych położonych nad Jeziorem Karwieńskim i Kozińskim oraz Zalewem Mikorowskim. Ciekawym odcinkiem ścieżki był też drewniany trap przecinający torfowisko, dzięki któremu można było z bliska zobaczyć i poznać niedostępne rośliny i zwierzęta żyjące na bagnach i terenach podmokłych. Znajdujące się tu przystanki z tablicami informacyjnymi przybliżyły nam naturalne procesy zachodzące w przyrodzie, rolę użytków ekologicznych oraz prace leśnika związane z hodowlą, ochroną i użytkowaniem lasu. Na trasie naszej wędrówki oprócz pięknego krajobrazu i licznych przyrodniczych perełek zapoznaliśmy się także z ciekawostkami historycznymi, wśród nich: Kamienne wiadukty kolejowe: W Kozinie oprócz ciekawostek przyrodniczych zobaczyliśmy także ruiny kamiennych wiaduktów po dawnej linii kolejowej z Bytowa do Lęborka. Jeden z nich przerzucony został przez lokalną szosę, drugi przez rzekę Łupawę.

Mikorowo i szachulcowy kościół z 1815 roku: Mikorowo to stara kaszubska wieś położona nad jeziorem o tej samej nazwie, na północnym krańcu powiatu bytowskiego. W centrum miejscowości zlokalizowany jest kościół pw. św. Kazimierza, z 1815 roku. Szachulcowa konstrukcja świątyni w swoim wnętrzu skrywa ołtarz główny z końca XVII wieku, oraz ambonę z początku XVIII wieku.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Sławna

🌳 Trasa spacerowa: Szlak im. Jana Frankowskiego (Kołobrzeg-Budzistowo) - Pieszy Zielony ver. 2017 Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,46 km

Czas trwania spaceru: 47 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podejść: 137 m

Suma zejść: 136 m Trasę dla spacerowiczów poleca JJ_Active

Jest to jeden z najkrótszych szlaków turystycznych w województwie zachodniopomorskim. Poświęcony jest zmarłemu w 1972r., wielkiemu miłośnikowi Kołobrzegu, bibliotekarzowi, autorowi pierwszego przewodnika po mieście, a także inicjatorowi powołania w Kołobrzegu muzeum - Janowi Frankowskiemu. Prowadzi ścieżkami i ulicami, którymi przed laty spacerował pan Jan, zwany przez kołobrzeżan "Dziadkiem". Więcej informacji o szlaku na stronie - PTTK Koszalin.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Kołobrzegu

🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m WaldiM1952 poleca tę trasę na spacer Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczecinka

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Czy spacerowanie przynosi efekty?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

Strefa Biznesu: Gdzie się wybrać na przedłużone wakacje?