Gdzie iść na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 16 - 17 grudnia? TOP 10 tras

W woj. zachodniopomorskim jest sporo ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę i razem poznawać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 4°C do 5°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 7°C do 8°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka przyrodnicza Olszynki Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 3,59 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 275 m

Suma zejść: 278 m Spacerowiczom trasę poleca Kys30 Ścieżka "Olszynki" znajduje się na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny-Witnica, który jest obszarem wolnym od okresowych zalewów. Prowadzi w znacznej części drewnianą kładką przez jedyne na terenie Parku obszary leśne (ols porzeczkowy), ale również przez zbiorowiska ziołorośli, podmokłą łąkę oraz szuwar mozgowy.

• Długość: około 3 km.

• Ścieżka ma charakter pętli.

• Ścieżka piesza. Ze względu na podmokły teren część trasy wiedzie drewnianą kładką.

• 15 przystanków, każdy wyposażony w tablicę informacyjną.

• Na początku/końcu trasy znajduje się wieża widokowa, wiata i tablica z mapą ścieżki.

• Dojazd: w Kamieniu Małym przy stacji benzynowej należy skręcić w drogę brukową wiodącą na południowy wschód (w kierunku Warty). Po minięciu torów kolejowych droga ta zmienia się w gruntową. Uwaga!!! Droga jest w złym stanie technicznym, w niektórych okresach trudna do przejechania, szczególnie dla autokarów! Wówczas proponujemy zaparkować przed przejazdem kolejowym i dalszą drogę pokonać na piechotę. Wówczas długość trasy (dojście do ścieżki, przejście ścieżką i droga powrotna) wynosi około 5 km.

• Turyści zmotoryzowani mogą zaparkować samochody na parkingu, znajdującym się przy wieży widokowej (ok. 2 km od Kamienia Małego).

• Obecnie brak jest wydanego przewodnika do ścieżki „Olszynki”.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Szlak im. Jana Frankowskiego Początek trasy: Kołobrzeg

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,64 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 10 m

Suma podejść: 27 m

Suma zejść: 21 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę Jeden z najkrótszych szlaków turystycznych województwa zachodniopomorskiego można odnaleźć w Kołobrzegu. Szlak znakowany jest kolorem zielonym i nosi imię wielkiego społecznika, miłośnika Kołobrzegu - Jana Frankowskiego, który zasłużył się jako twórca pierwszego powojennego przewodnika po mieście i okolicach. Pasjonat książek, mistrz bibliotekarstwa. Przebieg szlaku:

Latarnia Morska ,ul. Morska, ul. Towarowa, ul. Spacerowa, ul. Solna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, ul. Rzeczna, ul. Emilii Gierczak, ul. Armii Krajowej, ul. Budowlana, ul. Kamienna, ul. Bogusława X, ul. Bolesława Krzywoustego (wzdłuż drogi nr 163 w kierunku na Białogard), ul. Bolesława Chrobrego (w kierunku na Budzistowo), Budzistowo, ul. Kołobrzeska, Kościół św. Jana Chrzciciela. Atrakcje, ciekawe miejsca: Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Bindaż grabowy - urokliwa aleja ściśle obsadzona grabami, których korony splatają się ze sobą tworząc rodzaj sklepienia. Pierwotne założenie przestrzenne powstało już w XIX wieku, na przestrzeni ostatnich lat bindaż przeszedł gruntowną renowację, a tym samym odzyskał blask z czasów przedwojennych.

Regionalnego Centrum Kultury - miejsce gdzie odbywa się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych - koncerty, spektakle recitale oraz wystawy. W sezonie letnim funkcjonuje także scena plenerowa.

Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza - urokliwy bulwar biegnący wzdłuż Parsęty.

Muzeum Oręża Polskiego - Dzieje Oręża Polskiego - wystawa przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Ponad 70 pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii eksponowane są w sali techniki oraz na wystawie plenerowej. Wystawy stałe: dzieje oręża polskiego, zaślubiny z morzem.

Kamienica mieszczańska z XV w. - jedyna pamiątka po bogatych hanzeatyckich czasach. Późnogotycka kamieniczka mieszczańska zbudowana w XV wieku, należała do rodziny Schliefenów. Obecnie miejsce wystaw czasowych muzeum.

Ratusz - to najważniejsza, świecka budowla miasta, ze względu na koleje losu do dnia dzisiejszego nie zachowywał się pierwotna bryła. „Dzisiejszy” Ratusz wybudowano w latach 1829-1832 roku, wg. Projektu Karola Fryderyka Schinkla, obecnie jest siedzibą Galerii Sztuki Współczesnej, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego. Poszukiwaczy tajemnic i legend powinna zaciekawić tajemnicza „głowa” i postacią Adebara, rozwiązania zagadki należy szukać na murach ratusza.

Bazylika pw. Wniebowzięcia NMP - najcenniejszą budowlą miasta jest monumentalny pięcionawowy kościół wzniesiony na przełomie XIV/XV wieku, który stanowi doskonały przykład gotyku pomorskiego. Jest to jedyny w Polsce 5 nawowy kościół z zabytkowym wystrojem wnętrz, zainteresowanie turystów wzbudzają kule armatnie wmurowane w mury, a także cztery krzywe filary, których odchylenie od pionu wynosi około 60 cm.

Budzistowo - miejscowość przed wojną nazywana Altstadt, uznawana za kolebkę miasta Kołobrzeg. To tu w połowie IX w. powstał gród, który dał początek silnemu miastu. W XIII wieku Kołobrzeg otrzymał prawa lokacyjne i miasto przeniosło się bliżej morza, spowodowało to wyludnienie i upadek pierwotnego grodu.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela - jedyny zabytek wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, a zarazem najstarszy obiekt ceglanej architektury sakralnej na Pomorzu Środkowym. Pierwsze wzmianki o kościółku pochodzą już z 1222 roku. Mimo licznych zniszczeń i kolei losu zawsze odradzał się, by przypominać o dawnej świetności słowiańskiego, przedlokacyjnego Kołobrzegu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Mierzeję Gardnieńską Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,53 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podejść: 661 m

Suma zejść: 668 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry wybrzeża, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Rowami a Czołpinem. 23,5 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego! Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zna chyba każdy. Wiosną, bądź jesienią przyjeżdżają tu dzieci na wycieczki szkolne, zaś latem ciągną rzesze turystów. W sezonie urlopowym ciężko znaleźć miejsce na lokalnym parkingu, a także intymny kadr bez lemingów w tle. Kiedy więc wybrać się na wydmy? Najlepiej wtedy, kiedy jest szaro, buro i ponuro, oczywiście tylko z pozoru, gdyż obszar ten piękny jest o każdej porze roku. Poza głównym sezonem turystycznym, nawet na głównych szlakach wędrownych nie spotkamy tu żywej duszy. Dojazd i powrót z trasy:

Chcąc zrealizować podobną trasę do naszej, należy dobrze się do tego przygotować i to nie tylko kondycyjnie. W okresie od października do końca kwietnia, w weekendy nie ma co liczyć na transport zbiorowy typu PKP czy PKS. Zaś udając się własnym samochodem, ograniczeni jesteśmy do zrobienia trasy w postaci pętli. Nam w realizacji trasy pomogło Biuro Turystyczne Paweł. Nasza trasa skupiła się na krajobrazie: Nasza trasa skupia się na walorach przyrodniczych. Na dobry początek przemierzamy bujne i wiecznie zielone lasy Mierzei Gardnieńskiej, która rozciąga się między brzegiem morza, a Jeziorem Gardno – stąd też jej nazwa. Po drodze znajdują się liczne miejsca odpoczynku, a wśród nich drewniany pomost umożliwiający zapoznanie się z ogromnym akwenem. Z platformy rozciągają się przepiękne widoki na taflę jeziora i ledwo widoczny na horyzoncie przeciwległy brzeg jeziora. Spoglądając w lewo, dojrzeć można zarysy osady Smołdzino oraz górującej nad miejscowością Górą Rowokół. Na szczycie tzw. Świętej Góry Słowińców znajduje się wieża widokowa, z której rozpościerają się przecudne panoramy – sprawdziliśmy to zeszłego lata, będąc tu na wycieczce rowerowej. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Północny. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie dochodzimy do objętego ochroną Jeziora Dołgie Małe. Ten maleńki akwen skrywa się w leśnej gęstwinie odkrywając przed odwiedzającym kolejne skarby tego obszaru. Chcąc odetchnąć trochę, warto skorzystać z uroków tego miejsca, spocząć na ławce drewnianego pomostu, bądź pod zadaszoną wiatą. Po krótkim odpoczynku ruszamy dalej. Żegnamy się ze szlakiem czerwonym, by chwilę dalej obrać kierunek łącznikowego szlaku zielonego, który doprowadzi nas nad Morze Bałtyckie.

Przez kolejne kilometry towarzyszy nam zmrożony brzeg morza, resztki śniegu oraz porywisty wiatr który wygładza nasze twarze niczym na relaksacyjnym zabiegu. Najbardziej urokliwym miejscem na tym odcinku jest pozostałość po prastarej puszczy dębowej przed 5 tys. lat.

To co po niej pozostało to ogromne pnie, które w zależności od wysokości wody i naniesionego na brzeg piachu są bardziej odsłonięte, bądź mniej. Tym razem widok nie był tak imponujący, jak w zeszłym roku, niemniej nadal wzbudzał w nas zainteresowanie. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnej puszczy, dzięki czemu przy większych sztormach morze niekiedy odsłania potężne pnie drzew. Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wycieczki.

Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są ku płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż brzegu Mierzei Gardnieńskiej plaża jest bardzo szeroka. Ostatnim etapem naszej wędrówki jest rozległa Wydma Czołpińska, która składa się z ciekawie porośniętych pasm mniejszych, piaszczystych wzniesień i garbów, sięgających maksymalnie 40 m wysokości. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Na odcinku od morza do parkingu nieopodal osady latarników ponownie wędrujemy wyznakowanym kolorem czerwonym, pieszym Szlakiem Północnym.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Dąbrowa Rzepnicka Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,02 km

Czas trwania spaceru: 348059 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 84 m

Suma zejść: 82 m Bytow poleca tę trasę

Trasa oznakowana zielonym liściem dębu wiedzie poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą, można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz zyskać wiedzę na temat gospodarki leśnej. Dojazd do ścieżki Na ścieżkę można dotrzeć, kierując się ulicą Styp-Rekowskiego, która znajduje się we wschodniej części Bytowa. Jadąc od strony zamku w kierunku na Kościerzynę, za budynkiem Urzędu Miasta należy skręcić w lewo, a po niespełna 2 km w prawo (ul. Różana), na drogę do leśniczówki Rzepnica. Po minięciu dawnego wiaduktu kolejowego znajdziemy się na początku trasy (w tym miejscu można zostawić samochód).

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez Dolinę Kulawy i okolice Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,33 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podejść: 370 m

Suma zejść: 365 m Trasę dla spacerowiczów poleca GR3miasto

Głównym celem naszej ostatniej wędrówki była Dolina Kulawy. Znajduje się ona w Leśnictwie Przymuszewo, na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Charakteryzuje się ona niezwykle urokliwą przyrodą z wieloma rzadkimi, podlegającymi ochronie roślinami. Krajobraz uzupełniają krystaliczne jeziora oraz meandrująca rzeka Kulawa. Chcąc obejść to niesamowite miejsce, trasę można rozpocząć we wsi Laska. My jednak wydłużyliśmy ją o kilka dodatkowych atrakcji, w tym przepiękne jeziora lobeliowe.

Rezerwat Przyrody „Dolina Kulawy”: Chcąc zapoznać się z przepiękną przyrodą rezerwatu przyrody skorzystaliśmy z wytyczonej w terenie ścieżki dydaktycznej. Z jednej strony rzeki wiedzie ona dość szeroką drogą gruntową, z drugiej mało uczęszczanym leśnym duktem, co z pewnością może być utrudnieniem jeśli chcielibyśmy udać się z dziećmi w wózku. Po drodze występuje też drewniana kładka, która wije się przez torfowiska. Na końcu jest także zadaszona wiata i ławy, to wspaniałe miejsce na piknik. Poruszając się wytyczonym szlakiem dydaktycznym można dokładnie przyjrzeć się całemu systemowi nawadniającemu tutejsze torfowiska, a także poszerzyć swoje wiadomości o rośliny chronione. Jeziora lobeliowe: Ze wszystkich jezior lobeliowych, które występują w naszym kraju, 95% znajduje się na Pomorzu. Poza Polską, w Europie jeziora tego typu występują jeszcze w Norwegii, Finlandii, Danii i Szkocji. Usytuowane są w obniżeniach terenu; bezodpływowe, naturalne zbiorniki wodne dawniej otoczone były borami sosnowymi, dąbrowami czy buczynami. Cechami charakterystycznymi jezior lobeliowych są: kwaśny odczyn, niewielka ilość soli, skąpożywność, przezroczysta woda i piaszczyste dno. Swoją nazwę zbiorniki te zawdzięczają lobelii jeziornej, która objęta jest ochroną, stąd też w większości tych jezior, niestety, wydano zakaz kąpieli. Latem - przy bezchmurnym niebie i odpowiednim załamaniu światła - woda w tych jeziorach ma piękny, turkusowy odcień. Na trasie naszej wędrówki zobaczyliśmy jeziora Nawionek oraz Piecki. Dotarliśmy do nich wyznakowanymi w terenie lokalnymi ścieżkami dydaktycznymi oraz pieszym Szlakiem Zaborskim.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Strzelce Krajeńskie, miejskie mury obronne Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,33 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 17 m

Suma zejść: 18 m Max_c74 poleca tę trasę

Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich otaczają pełnym pierścieniem teren starego miasta, nadając mu kształt zbliżony do okręgu. W obrębie średniowiecznego miasta zachowała się historyczna sieć komunikacyjna, z centralnie usytuowanym rynkiem, ulicami przecinającymi się pod kątem prostym i ulicą ciągnącą się pierścieniem równolegle do obwarowań miejskich. Mury o łącznej długości 1640 m są podzielone na proste odcinki różnej długości (od 27 do 56 m), rozdzielone trzydziestoma sześcioma czatowniami. W części wschodniej murów jest zlokalizowana brama Młyńska, w części północno-zachodniej - Baszta Więzienna. Równolegle do obwarowań przebiega ulica, która tworzy zewnętrzny pierścień wokół starego miasta. Przestrzeń między ulicą a murami zajmują głównie współczesne budynki z ogrodami i miejskie zieleńce. Mury wzniesiono z nieobrobionych i łamanych kamieni polnych, które układano warstwami grubości 60-120 cm, wyrównywano okrzeskami kamiennymi i spajano zaprawą wapienną. Wnętrze wypełniono gruzem kamiennym spojonym zaprawą. U podstawy mury mają grubość ok. 160 cm. Najwyższy zachowany odcinek ma wysokość 850 cm.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka po zakamarkach Parku Narodowego Borów Tucholskich Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,29 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podejść: 1 061 m

Suma zejść: 1 050 m Spacerowiczom trasę poleca GR3miasto

Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Na terenie obu obszarów jest w sumie 48 akwenów, które zobaczyć można z różnych perspektyw. W lasach na turystę czeka wiele miejsc wypoczynkowych w postaci zadaszonych wiat z ławami, gdzie zatrzymać się można na piknik. Często w obrębie takich miejsc utworzone są także ścieżki edukacyjne wiodące drewnianymi, dość wąskimi kładkami. Pokonać je można jednak tylko pieszo. Ruch rowerowy jest tu niestety zabroniony.

Przemierzając Park Narodowy Borów Tucholskich dotarliśmy także do okazałego pomnika przyrody - Dębu Bartuś. Jest to najbardziej znane i zarazem najstarsze drzewo pomnikowe parku - jego wiek szacuje się na około 600 lat. Bartuś ma wysokość 25 m i obwód 6,7 m. Wewnątrz pnia występuje obszerna dziupla. Imię drzewa z pewnością nawiązuje do najbardziej znanego polskiego dębu - Bartka z leśnictwa Bartków (gm. Zagnańsk, woj. świętokrzyskie). Ziemia Zaborska to obszar jeszcze nieznacznie przekształcony przez człowieka, wymarzony do uprawiania ekoturystyki. Dominują tu lasy, głównie bory sosnowe, tworzące parasol ochronny dla czystych jezior i licznych torfowisk, a także dając schronienie dla ich dzikich mieszkańców. Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich, to wspaniałe rejony dla różnorodnej maści turystyki, o czym niejednokrotnie przekonaliśmy się przemierzając te tereny

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Do zagrody pokazowej żubrów Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,76 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 404 m

Suma zejść: 423 m Pawemark poleca tę trasę na spacer

Zagroda Pokazowa Żubrów usytuowana jest przy zielonym szlaku turystycznym - z centrum Międzyzdrojów jest do niej ok. 1,5 km (30 minut pieszej wycieczki). Zagroda zajmuje 28 ha, z czego żubry mają do swojej dyspozycji wybieg o powierzchni 20 ha, w tym 0.5 ha stanowi zagroda kwarantannowa.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m WaldiM1952 poleca tę trasę Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Puszcza Słowińska sprzed 5 tys. lat odkryta przez wody Bałtyku Początek trasy: Darłowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,94 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 267 m

Suma zejść: 267 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego zna chyba każdy. Wiosną, bądź jesienią przyjeżdżają tu dzieci na wycieczki szkolne, zaś latem ciągną rzesze turystów. W sezonie urlopowym ciężko znaleźć miejsce na lokalnym parkingu, a także intymny kadr bez lemingów w tle. Kiedy więc wybrać się na wydmy? Najlepiej wtedy, kiedy jest szaro, buro i ponuro, oczywiście tylko z pozoru, gdyż obszar ten piękny jest o każdej porze roku. Poza głównym sezonem turystycznym, nawet na głównych szlakach wędrownych nie spotkamy tu żywej duszy. Głównym celem naszej wędrówki było odnalezienie pozostałości po prastarej Puszczy Słowińskiej. Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu. Pralas, o którym mowa to ogromne konary drzew, które najlepiej obserwować właśnie zimową porą, kiedy mamy do czynienia ze znacznymi odpływami i dość szeroką plażą. Latem, gdy nadchodzą cieplejsze prądy, morze nanosi piach i zakrywa ciekawostkę przed rzeszą turystów ;)

Parking / skąd najlepiej rozpocząć wędrówkę? Wycieczkę rozpoczynamy i kończymy na parkingu leśnym w Czołpinie. W sezonie letnim jest on płatny i bardzo zatłoczony, zimą zaś świeci pustkami. Poza sezonem nie ponosimy też opłaty za wstęp do parku narodowego. Trasa naszej wędrówki: Pierwszym etapem naszej wędrówki jest szlak wiodący zalesionym obszarem między wydmami a śródleśnymi, jeziorami - Dołgie Wielki i Dołgie Małe. W okresie wilgotnym lub po większych opadach deszczu warto uzbroić się w wysokie za kostkę buty turystyczne, wszak teren jest dość błotnisty i grząski. Warto jednak się tędy udać chociażby ze względu na bujne mchy i porosty, a także różnorodne formy drzew. Następnie obieramy kierunek północny ku plaży. Plaża, jak plaża, niby taka sama jak wszędzie, a jednak jest w niej coś, czego nie znajdziemy np.: w Trójmieście. Ciekawostką są tu płaskie kamienie, pod którymi świszczący wiatr uformował różnorodne kształty. Wędrując wzdłuż Mierzei Gardnieńskiej brzeg jest raz szerszy, raz bardzo wąski. W przewężeniach zbocza wydm wchodzą niemalże do morza. Po kilku km marszruty w końcu na horyzoncie pojawia się także prastary las, który kilka dni wcześniej został odsłonięty na skutek sztormu. Widok jest niesamowity! Robimy tu dłuższą przerwę oglądając sięgające do dwóch metrów wysokości konary drzew oraz niesamowicie uformowany brzeg.

Na trasie naszej wędrówki, wisienką na torcie kierunku są ruchome piaski Wydmy Czołpińskiej. Madwiny, o których mowa składają się z ciekawie porośniętych mniejszych pasm, piaszczystych wzniesień i garbów. Miejscami przyjmują one szaro brunatne kolory, co świadczy, że pochodzą one z różnych okresów. Trasa naszej marszruty w dużej mierze opiera się o wyznakowany kolorem czerwonym, pieszy Szlak Północny. Trzymając się jego oznakowań, po pewnym czasie wracamy też na parking, z którego rozpoczęliśmy wcześniej wędrówkę.

Wędruj razem z Grupą Rekreacyjną 3miasto: Nawiguj

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

