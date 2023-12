Gdzie iść na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie warto iść w weekend 16 - 17 grudnia? 10 najlepszych tras

W woj. zachodniopomorskim jest sporo ciekawych miejsc do spacerowania. Przygotowaliśmy dla Was 10 sugestii. Możecie namówić znajomych i razem odkrywać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe w woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 3°C do 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 0% do 37%. W niedzielę 17 grudnia w woj. zachodniopomorskim ma być od 4°C do 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 10% do 24%. 🌳 Trasa spacerowa: Wokół jeziora Studzieniczno Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m Spacerowiczom trasę poleca Hop_siup Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka Poetów Początek trasy: Mieszkowice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Trasę dla spacerowiczów poleca Marsch

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Wiking poleca tę trasę na spacer NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Bory Tucholskie dookoła Jeziora Karsińskiego Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,02 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 215 m

Suma zejść: 246 m Tourbike poleca tę trasę

Kilkugodzinna wycieczka piesza dookoła jeziora. Z Małych Swornychgaci do Swornychgaci 5,8 km żółtym szlakiem. Druga część trasy przez Psią Górę, Owink i fragment PNBT. Dla uważnych obserwatorów sporo ptaków (m.in.: łabedzie, kormorany, zimorodki) i saren.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Strzelce Krajeńskie, miejskie mury obronne Początek trasy: Mirosławiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,33 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 17 m

Suma zejść: 18 m Max_c74 poleca tę trasę na spacer

Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich otaczają pełnym pierścieniem teren starego miasta, nadając mu kształt zbliżony do okręgu. W obrębie średniowiecznego miasta zachowała się historyczna sieć komunikacyjna, z centralnie usytuowanym rynkiem, ulicami przecinającymi się pod kątem prostym i ulicą ciągnącą się pierścieniem równolegle do obwarowań miejskich. Mury o łącznej długości 1640 m są podzielone na proste odcinki różnej długości (od 27 do 56 m), rozdzielone trzydziestoma sześcioma czatowniami. W części wschodniej murów jest zlokalizowana brama Młyńska, w części północno-zachodniej - Baszta Więzienna. Równolegle do obwarowań przebiega ulica, która tworzy zewnętrzny pierścień wokół starego miasta. Przestrzeń między ulicą a murami zajmują głównie współczesne budynki z ogrodami i miejskie zieleńce. Mury wzniesiono z nieobrobionych i łamanych kamieni polnych, które układano warstwami grubości 60-120 cm, wyrównywano okrzeskami kamiennymi i spajano zaprawą wapienną. Wnętrze wypełniono gruzem kamiennym spojonym zaprawą. U podstawy mury mają grubość ok. 160 cm. Najwyższy zachowany odcinek ma wysokość 850 cm.

🌳 Trasa spacerowa: PTTK Rajd Ostrowiec Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 17,56 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 864 m

Suma zejść: 866 m Deiv poleca tę trasę Trasa prowadzi wyznaczonym czarnym szlakiem pieszym. Przeszliśmy odcinkiem z Ostrowca do Warnic. Trasa ta obfituje w liczne pomniki przyrody. Inna nazwa to szlak Aleksandra von Humboldta, ponieważ ten badacz, uczony i podróżnik był na przełomie XVIII i XIX wieku właścicielem majątku Dyszno (Ringenwalde), przez które prowadzi szlak. W Dysznie znajduje się najciekawszy zabytkowy park pałacowy wystąpienie starych drzew, głównie dębów i lip, w tym ogromne, budzące podziw okazy o obwodzie pnia przekraczającym 6 metrów. Wszystkie te drzewa zapisano w rejestrze pomników przyrody. Trzeba dodać, że twórcą pojęcia "Pomnik Przyrody" był właśnie Aleksander von Humboldt.

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka wokół jastrowskich jezior Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 189 m

Suma zejść: 102 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca A.rz57 Wycieczka wokół jastrowskich jezior. W trakcie tej wycieczki obeszliśmy dwa jeziora. Trasy wiodą również wokół pozostałych dwóch. Oznakowane są trzy pętle. Samemu można modyfikować do woli. Trasa nadaje się dla pieszych i dla rowerzystów. Trasy utwardzone są szutrem lub naturalne leśne. Trasa dla młodych i starszych. Jeśli na rowerze trasy wokół jezior będą niewystarczające to można spokojnie przedłużyć po okolicznych leśnych drogach i trasach rowerowych. W pobliżu biegną powiatowe trasy rowerowe (np. wzdłuż Gwdy) jak i trans-wielkopolska trasa rowerowa. Posilić się i przespać można w Leśnej Chacie, w Uroczysku lub w Jastrowiu. Polecam.

🌳 Trasa spacerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 2 - Wędrówka Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 218 m

Suma zejść: 199 m Spacerowiczom trasę poleca Lubimyrowery.pl Kolejny profil aktywniści - tym razem na zakończenie drugiego dnia uczestnicy majówki udali się na pieszą wędrówkę niedostępnymi lub trudnodostępnymi dla rowerów leśnymi ścierzkami Borót Tucholskich.

Rozpoczęliśmy dzień na rowerach, przesiedliśmy się w kajaki. Później znów rowery i zakończenie dnia piesza wędrówka ...

🌳 Trasa spacerowa: Wydmy Słowińskiego Parku Narodowego Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,14 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podejść: 1 074 m

Suma zejść: 1 070 m GR3miasto poleca tę trasę

Dzień Zakochanych był wspaniałą okazją na "randkę z wydmami". Zauroczeni wędrówkami przez piaszczyste góry Wybrzeża Słowińskiego, tym razem wyruszyliśmy na spotkanie z madwinami rozciągającymi się między Czołpinem a Łebą. Prawie 30 kilometrowa trasa pozwoliła zobaczyć najpiękniejsze miejsca, które zwykle są nieosiągalne dla przeciętnego turysty wybierającego się w tamte okolice. Ale dla chcącego, nic trudnego!

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,4 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 24 m

Suma podejść: 21 m

Suma zejść: 38 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca Kolobrzeg_REGENERACJA Pomorska Droga św. Jakuba lub Camino Polaco del Norte (Droga Północnopolska) część Via Baltica (Droga Bałtycka). W średniowieczu trasa ta wiodła od Estonii przez Litwę, Polskę, Niemcy. Odtworzona w latach 2011-2013 przy wsparciu środków z Unii Europejskiej programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk. Odtworzono szlak od Kretingi przez Kaliningrad, Elbląg, Gdańsk, Sianowo, Lębork, Łebę, Ustkę, Górę Chełmską, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Wolin, Szczecin, Świnoujście, Greifswald do Rostocku. Droga została oficjalnie otwarta i włączona do sieci Dróg św. Jakuba 28 lipca 2013 r. Foto: Anna Ptaszyńska

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno. Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.

