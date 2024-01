Gdzie iść na spacer w woj. zachodniopomorskim. Gdzie iść w weekend 20 - 21 stycznia? TOP 10 tras

W woj. zachodniopomorskim jest wiele ciekawych ścieżek spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 pomysłów. Możecie namówić rodzinę lub przyjaciół i razem odkrywać uroki naszego regionu. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. zachodniopomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Trasy spacerowe po woj. zachodniopomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. zachodniopomorskim, które inni już sprawdzili. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -0°C do 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 5% do 41%. W niedzielę 21 stycznia w woj. zachodniopomorskim ma być od -3°C do 1°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Gołębia Góra Początek trasy: Biały Bór

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,76 km

Czas trwania spaceru: 46 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podejść: 57 m

Suma zejść: 56 m Bytow poleca tę trasę na spacer

Ścieżka przyrodnicza prowadząca przez lasy mieszane i sosnowe oraz rezerwat przyrody „Gołębia Góra” – są to jedne z najpiękniejszych zakątków Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Po drodze można zobaczyć m.in. ponad dwustuletnie drzewa. Ścieżka wiedzie też fragmentem doliny Słupi, docierając do rzeki. Na trasie umieszczono siedem tablic z opisami najciekawszych atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych. Dojazd do ścieżki Kierując się drogą z Bytowa do Lęborka, po 11 km docieramy do granicy rezerwatu. Ustawiona przy trasie tablica wskaże nam gruntową drogę do leśniczówki Miedzierza, przy której zaczyna się ścieżka przyrodnicza; tam też możemy zostawić samochód. Niezmotoryzowani dotrą do ścieżki autobusem PKS: przystanek znajduje się na Gołębiej Górze, naprzeciwko drogi prowadzącej do leśniczówki.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Szlak Czerwony E-9 Początek trasy: Trzebiatów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,56 km

Czas trwania spaceru: 9 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 22 811 m

Suma podejść: 118 442 m

Suma zejść: 118 443 m Kolobrzeg_REGENERACJA poleca tę trasę

Przez Kołobrzeg biegnie szlak turystyczny o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony kolorem czerwonym. Odcinek kołobrzeski jest tylko małym fragmentem dużego europejskiego szlaku ciągnącego się od Atlantyku przez brzegi Morza Północnego, Morza Bałtyckiego po miejscowość Braniewo na wschodnich rubieżach Polski. Kołobrzeski odcinek to około 12 km. Przebieg szlaku:

ul. Arciszewskiego, ul. Wiosenna, ul. Bałtycka, ul. Solna, ul. Spacerowa, ul. Towarowa, ul. Morska, Bulwar J. Szymańskiego, Al. Nadmorska, Al. Sułkowskiego Atrakcje, ciekawe miejsca: Zespół Szkół Morskich - jedna z niewielu szkół średnich w Polsce kształcąca młodzież w kierunku morskim.

Park Jedności Narodowej - (dawniej lasek Załęże lub Maikuhle) - prawdopodobnie najstarszy park miejski w Polsce.

Port Rybacki - barwne miejsce w, którym można podpatrzeć jak wygląda ciężka praca ludzi morza. w godzinach porannych funkcjonuje tu targ rybny, gdzie można się zaopatrzyć w świeżą rybę „prosto z kutra”

Reduta Solna - wybudowana w latach 1832-1836, stanowiła element systemu obrony portu. Obecnie oblegają ja piraci z morskim programem edukacyjnym. Tuż obok Reduty znajduje się Kołobrzeski Skansen Morski, gdzie będzie można podziewać muzealne okręty wojskowe.

Solne źródło - miejsce gdzie wypływa kołobrzeska solanka, której warto posmakować.

Port Jachtowy - przepiękna marina żeglarska na miarę XXI wieku. Warto poświęcić odrobine czasu na spacer po marinie, gdzie zawijają jachty z różnych zakątków Europy i Świata.

Reduta Morast - inaczej nazywana Redutą Bagienną, wybudowana w latach 1770-1774 na Wyspie Solnej, stanowiła w raz z Fortem Ujście kluczowy punkt obrony portu i ujścia rzeki Parsęty. Współcześnie Reduta została zaadoptowana na potrzeby tawerny żeglarskiej.

Regionalnego Centrum Kultury oraz scena plenerowa

Latarnia morska - wysokość 26 metrów, zasięg światła 16 mil morskich, wybudowana w 1945 roku na miejscu Fortu Ujście, który w latach 1770-1774 bronił wejścia do portu.

Pomnik Zaślubin Polski z Morzem - upamiętniający symboliczne zaślubiny Polski z morzem 18 marca 1945. Z pomnikiem wiąże się legenda mówiąca, iż przejście z jednej strony pomnika na drugą przez prześwit pod pomnikiem (na bezdechu), przynosi spełnienie się wcześniej pomyślanego życzenia.

Molo - wielokrotnie przebudowywane i modernizowane, zostało zniszczone podczas wojny. Współczesne molo, które jest sercem strefy uzdrowiskowej zostało zbudowane w 1971 roku. Jest najdłuższą żelbetową konstrukcją tego typu w Polsce: jego długość wynosi 220 m, a szerokość 9m.

Park im. Stefana Żeromskiego - dla aktywnych i niezmęczonych ścieżka zdrowia z licznymi stacjami, na których można przetestować swoją sprawność fizyczną.

Kamienny Szaniec - element fortyfikacji twierdzy Kołobrzeg wybudowany nad brzegiem morza w latach 1832-1836 w celu osłony rubieży wschodnich twierdzy i portu. Do dziś pozostały jedynie fragmenty, które zostały odpowiednio zabezpieczone i na terenie Kamiennego Szańca funkcjonuje lokal gastronomiczny.

Ekopark wschodni - użytek ekologiczny, chroniący unikatowe siedliska roślin i zwierząt ekosystemu słonawych torfowisk.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Trzebiatowie

🌳 Trasa spacerowa: P-N-ZSW/ZKA-007, Międzyzdroje - Dziwnówek Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 83,44 km

Czas trwania spaceru: 27 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podejść: 992 m

Suma zejść: 1 049 m Spacerowiczom trasę poleca Wiking

NUMER SZLAKU WG PTTK: ZP-108-n

PRZEBIEG SZLAKU: Międzyzdroje – Wapnica – Lubin – Dargobądz - Wolin – Gogolice – Koniewo – Wiejkowo - Mięrzęcin – Troszyn – Piaski Wiekie – Sibin – Dusin – Skarchowo - Kamień Pomorski – Żółcino – Wrzosowo - Dziwnówek

NAZWA SZLAKU: Szlak nad Zalewem Szczecińskim

POWIAT: Grodzki Świnoujście, Kamieński

GMINA: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów

NAWIERZCHNIE: wszystkie rodzaje dróg

KOLOR: niebieski Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Między meandrami Chociny i wysokim brzegiem Brdy Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podejść: 831 m

Suma zejść: 829 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto Bory Tucholskie to dość obszerny, a zarazem urozmaicony teren przepięknych, wiecznie zielonych lasów, wśród których skrywa się mnóstwo malowniczych jezior i rzek, m.in. Chocina i Brda. Podczas jednego z ostatnich zimowych weekendów mieliśmy okazję wędrować przez Zaborski Park Krajobrazowy oraz Park Narodowy Borów Tucholskich. To wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej oraz kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych, które mieliśmy okazję poznać.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sławnie

🌳 Trasa spacerowa: Wokół jeziora Studzieniczno Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,86 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 74 m

Suma zejść: 70 m Hop_siup poleca tę trasę Łatwa trasa okalająca jezioro Studzieniczno. Połowa trasy to droga asfaltowa o bardzo małym natężeniu ruchu, druga połowa to utwardzona droga leśna/gruntowa. Idealna do biegu, a także jazdy rowerem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sławnie

🌳 Trasa spacerowa: PTTK GORZÓW Rajd Parzeńsko Początek trasy: Lipiany

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 514 m Spacerowiczom trasę poleca Deiv

Trasa łatwa w większości prowadzi lasami, drogi lekko utwardzone. Parzeńsko to mała wioska z dala od głównych dróg, ciekawa przez swoją historię przedwojenną. Jest się gdzie zatrzymać, są wiaty, miejsce na ognisko i grilla. Zapraszam do odwiedzenia.

Nawiguj

Idealne na spacer Puma Buty Puma Wired Run Jr Black 37421401 - czarny 199,99 zł Materiały promocyjne partnera

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka do pradawnego lasu w Słowińskim Parku Narodowym Początek trasy: Polanów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,03 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 26 461 m

Suma podejść: 32 495 m

Suma zejść: 32 500 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca GR3miasto Przed kilkoma tysiącami lat teren obecnego Słowińskiego Parku Narodowego porastała gęsta puszcza dębowa. Według jednej z hipotez las został strawiony przez potężny pożar, a z czasem jego pozostałości pochłonęło morze i piasek. Słona woda dobrze jednak zakonserwowała to co zostało z dawnego lasu.

Pralas, o którym ostatnio głośno w różnych mediach, to podobno żadna nowość. Miejsce odsłonięcia przez morze pozostałości po istniejącym przed tysiącami lat lasu znane jest tubylcom nie od dziś. Jest ono oznakowane również na wielu mapach, w tym także na tej, którą posługiwaliśmy się podczas naszej wędrówki. Jak podkreślają mieszkańcy nieopodal położonej miejscowości Rowy, po silnych sztormach, morze niekiedy bardziej wypłukuje brzeg odsłaniając potężne konary drzew, a to z kolei wzbudza podziw wśród amatorów wędrówek poruszających się plażą.

Pozostałości po dawnym lesie znajdują się na najmniej uczęszczanym przez turystów odcinku plaży Słowińskiego Parku Narodowego. Dla łatwiejszej orientacji, to obszar Mierzei Gardnieńskiej, która rozdziela Morze Bałtyckie od wielkiego Jeziora Gardno. Najkrótsza droga do pralasu prowadzi pieszym szlakiem turystycznym z śródleśnego parkingu znajdującego się po prawej stronie Jeziora Dołgie Duże. Dla mniej wprawionych w boju proponujemy małą pętlę spacerową o długości: 12 km

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Dąbrowa Rzepnicka Początek trasy: Sławno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,02 km

Czas trwania spaceru: 348059 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podejść: 84 m

Suma zejść: 82 m Bytow poleca tę trasę na spacer Trasa oznakowana zielonym liściem dębu wiedzie poprzez piękne drzewostany liściaste usytuowane wśród morenowych pagórków i dolin. Wędrując tą ścieżką przyrodniczą, można miło spędzić czas na świeżym powietrzu, wśród szumu drzew oraz zyskać wiedzę na temat gospodarki leśnej. Dojazd do ścieżki Na ścieżkę można dotrzeć, kierując się ulicą Styp-Rekowskiego, która znajduje się we wschodniej części Bytowa. Jadąc od strony zamku w kierunku na Kościerzynę, za budynkiem Urzędu Miasta należy skręcić w lewo, a po niespełna 2 km w prawo (ul. Różana), na drogę do leśniczówki Rzepnica. Po minięciu dawnego wiaduktu kolejowego znajdziemy się na początku trasy (w tym miejscu można zostawić samochód).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Sławnie

🌳 Trasa spacerowa: lasy okalajace Borne Sulinowo Początek trasy: Szczecinek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,65 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 1 560 m

Suma zejść: 1 572 m Spacerowiczom trasę poleca WaldiM1952 Lekka trasa w otoczeniu sosnowych lasów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Szczecinka

🌳 Trasa spacerowa: Na Kawczą Górę Początek trasy: Wolin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,65 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podejść: 326 m

Suma zejść: 318 m Pawemark poleca tę trasę

Kawcza Góra to mierzące 61 m n.p.m. wzgórze, znajduje się na wschodzie Międzyzdrojów. Przy wejściu na punkt widokowy znajduje się charakterystyczna brama do Wolińskiego Parku Narodowego w kształcie postawionego pionowo dziobu kutra rybackiego. Na szczycie znajdują się dwa duże głazy, z tego miejsca można podziwiać panoramę Bałtyku, plażę w Międzyzdrojach czy niemieckie porty. Z Kawczej Góry można wrócić do Międzyzdrojów plażą, wiodą na nią wygodne schody.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Piesze wycieczki w Zachodniopomorskiem. Gdzie najbardziej warto się wybrać?

Jak spacery po Zachodniopomorskiem, to koniecznie trzeba odwiedzić Wyspę Wolin z Wolińskim Parkiem Narodowym. Jest pełen atrakcji! Możecie tam zwiedzić np. zagrodę pokazową żubrów, a nawet zobaczyć Jezioro Turkusowe z wodą o pięknej barwie, którą zawdzięcza słońcu odbijającemu się od kredowego dna. W samym Wolinie wszyscy miłośnicy historii powinni odwiedzić Centrum Słowian i Wikingów ze skansenem, w którym latem organizowane są liczne pikniki i imprezy. Międzyzdroje należą do najpopularniejszych nadmorskich kurortów Polski. Warto przespacerować się po słynnej Promenadzie Gwiazd, gdzie aktorzy, reżyserzy i inni twórcy związani z polską kinematografią odciskają swoje dłonie. Dzieciom na pewno spodoba się także Bałtycki Park Miniatur z modelami latarni morskich stojących na brzegach Bałtyku.

A propos latarni – najwyższa latarnia morska nad Bałtykiem wznosi się w Świnoujściu i mierzy 64,5 m. Wycieczka po wybrzeżu szlakiem latarni morskich może być prawdziwą przygodą dla całej rodziny. Z kolei na miłośników militariów czeka Trasa Bunkrów Wału Pomorskiego, prowadząca m.in. do Zdbic i na Golcowe Bagno.

Miłośnicy niezwykłości też mają co zwiedzać w woj. zachodniopomorskim. Warto odwiedzić np. największe opuszczone miasto w Polsce – Borne Sulinowo – zobaczyć ruiny kościoła w Trzęsaczu, który dosłownie pożarło morze, a także odwiedzić niesamowity krzywy las pod Gryfinem i kaplicę templariuszy w Chwarszczanach, z którą wiąże się legenda o ukrytym skarbie, może nawet św. Graalu. Jeśli lubicie przechadzać się po ogrodach, koniecznie zajrzyjcie do Dobrzycy. Na rozległym terenie zasadzono tu całą kolekcję różnych ogrodów, od francuskich po japońskie, od skalnych, przez wodne, po leśne. Dodatkowo nieopodal wznosi się największy w Polsce labirynt grabowy – łatwo się w nim zgubić, ale w orientacji pomaga wieża obserwacyjna, wznosząca się pośrodku plątaniny korytarzy.