Gdy foki sięgają po Mickiewicza. Nowy spektakl na deskach Teatru Małego w Szczecinie

Polskę obiega niecodzienna nowina: podopieczne fokarium w Szczecinie wystawiają „Grażynę” Mickiewicza - czytamy w zapowiedzi spektaklu. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to pytanie - to tak na poważnie?

- M. - Wystawienie dzieła Mickiewicza przez foki jest w spektaklu przedmiotem fantazji i spekulacji. Możemy je traktować jako plotkę, teorię spiskową albo poważne wydarzenie, które wpłynie na przyszłość teatru. Inspiracją była dla nas między innymi wojna informacyjna – fake newsy, propaganda, teorie spiskowe, pomijanie faktów i gubienie ich w natłoku wiadomości. Można powiedzieć, że status informacji jest głównym bohaterem tego spektaklu. Aktorzy prezentują całe spektrum możliwości podejścia do sprawy – wierzą, nie wierzą, wyciągają wnioski, ponoszą konsekwencje... A przede wszystkim wracają do źródeł teatru, by przypomnieć publiczności, dlaczego ludzki teatr jest tak szczególny. „Foki" są pewnego rodzaju kryształem, rozszczepiającym prawdę na różne jej wizje.