Gang "Bąbla" przed sądem. Prokuratura: miał własne bojówki

Tomasz Sz. ps. "Bąbel" i jego kompani zostali zatrzymani przez CBŚP jesienią 2019 r. Wszyscy trafili do aresztu. Śledztwem zajął się Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Zarzuca oskarżonym czterdzieści przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, handel narkotykami.

Grupa, którą założył "Bąbel" działała od 2015 do 2019 r. w Kamieniu Pomorskim i okolicznych miejscowościach. Funkcjonowanie gangu jest przedmiotem wielowątkowego śledztwa, które swoim zakresem obejmuje działalność co najmniej czterech zorganizowanych grup przestępczych działających m.in. w Szczecinie oraz w innych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym w Kamieniu Pomorskim, jak również Szwecji i Norwegii. Grupy ścierały się w konkurencyjnej walce o wpływy i zyski, w tym pochodzące z tytułu handlu narkotykami.

- W wyniku przestępczego procederu, którym kierował Tomasz Sz. ps. „Bąbel” wprowadzono do obrotu co najmniej 120 kg marihuany i amfetaminy oraz co najmniej 500 tabletek ekstazy (MDMA). Wobec wszystkich oskarżonych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania - wyjaśnia prokurator Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

„Bąbel”, rocznik 1974 - ma bogatą przeszłość kryminalną. Swoją przestępczą karierę zaczynał na początku lat 90. Wpadł wtedy na pomysł kradzieży obrazów z mieszkania znanego kamieńskiego lekarza. Do kradzieży obrazów, wynajął drobnych rzezimieszków z sąsiedniego powiatu. Sam bezpośrednio nie brał udziału w przestępstwie, ale przygotował pomocnikom dokładny plan działania. Na kartkach wyrysował nawet drogi, którymi mieli dojść do mieszkania. Ustalił, że tego dnia w domu nikogo nie będzie, ale się przeliczył.

Od 1992 do 2014 r. Tomasz Sz. był karany dziewięć razy. Mimo to nie zaprzestaje pomysłów na szybkie wzbogacenie. W grudniu 2014 r. trafił do aresztu w sprawie oszust internetowych oraz prania brudnych pieniędzy. Prokuratura podejrzewa, że wymyślił sposób na wyciąganie pieniędzy za pośrednictwem fikcyjnych sklepów internetowych i szeregu kont bankowych założonych na różne osoby. Pokrzywdzonych w tej sprawie jest prawie sto osób. Razem ze wspólnikami mieli na tym zarobić co najmniej 270 tys. zł. Teraz za kierowanie grupą przestępczą grozi mu 15 lat więzienia.

