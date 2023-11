Futurystyczny statek "Canopée" ze Szczecina już po pierwszym rejsie przez Atlantyk. Transportował elementy wyrzutni rakiety Ariane [ZDJĘCIA]

Francuska firma Ariane Group podała informacje, że podczas pierwszego transatlantyckiego rejsu z żaglami "Canopée" (Baldachim) przewoził na pokładzie elementy wyrzutni Ariane 6. Części - przeznaczone na lot inauguracyjny rakiety - są rozładowywane, a następnie dostarczane do europejskiego portu kosmicznego w Kourou.

"Canopée", czyli "Baldachim" (długość 121 m, szerokość 23 m, nośność 7,5 tys. ton, prędkość 16,5 węzłów) to wyjątkowa jednostka. Służy do transportu elementów rakiet "Ariane 6" (długość rakiety to 60 metrów, a masa kilkaset ton) do kosmodromu Kourou, który znajduje się w Gujanie Francuskiej. Ariane 6 to nowa europejska rakieta nośna budowana przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA i Ariane Group.

Statek "Canopee" został zaprojektowany przez francuską firmę VPLP Design. Jego kadłub zbudowała Partner Stocznia Sp. z o.o z Polic na nabrzeżu w szczecińskim Skolwinie, a głównym wykonawcą był Neptune Shipyards w Holandii.