Fotograf Wojciech Jachyra przełamuje stereotyp „brzydkiej” płci i wydaje unikatowy album

Zacznę trochę kontrowersyjnie: po co w dzisiejszych czasach, w dobie Internetu i smartfonów, wydawać albumy ze zdjęciami?

- Owszem żyjemy w czasach, gdy technologia rozwija się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy szybki i łatwy dostęp do informacji w internecie i ogromnej ilości zdjęć i filmów. Możemy wybrać co lub kogo chcemy obserwować, jakie treści chcemy przyswajać. Uważam jednak, że to chwilowa iluzja. Przewijając kafelki na Instagramie nasz mózg nie rejestruje danego obrazu w pamięci. Swoim albumem chcę nas na chwilę wszystkich zatrzymać. Powiedzieć: stop - poświęć chwilę, przeanalizuj fotografie, niech obrazy do ciebie przemówią. Chciałbym zaprosić do kontemplacji i wyciszenia.

Na przekór tysiącom zdjęć ukazujących piękno kobiet postanowiłeś pokazać urodę panów. Dlaczego?

- Rynek magazynów modowych oraz samej fotografii w większości jest dedykowany kobietom. Wykonuje się bardzo dużo sesji z modelkami. Zauważyłem to już na początku swojej fotograficznej podróży 10 lat temu. Chciałem, chociaż w małym stopniu, zagospodarować ten niedobór fotografii męskiej. Zająłem się projektami modowymi z modelami. Kolejnym aspektem była chęć przełamania stereotypu płci „brzydkiej". Zależało mi na pokazaniu piękna męskiego ciała w fotografii komercyjnej, a także w akcie. Czerpałem inspiracje z antycznych rzeźb i innych nurtów sztuki chociażby renesansu. Efekty można zobaczyć właśnie w albumie „BOYS".