Foki przejmują władzę w teatrze - premiera w Teatrze Małym

Polskę obiega niecodzienna nowina: podopieczne fokarium w Szczecinie wystawiły „Grażynę” Mickiewicza. Zdarzenie jest zagadką zarówno dla naukowców, jak i krytyków teatralnych. Czy spektakl to zakodowana wiadomość od zwierząt do człowieka? Symptom kryzysu klimatycznego? A może to po prostu nadinterpretacja/ fake news/ propaganda?

- Wybrałam się z Pawłem Soszyńskim do Turcji i tam w pokoju hotelowym zaczęliśmy dyskutować o teatrze - mówi Maria Magdalena Kozłowska, reżyser spektaklu. - Rozbawiła nas sytuacja w teatrze polskim, w którym klasyka jest wystawiana współcześnie, być może żeby pokryć archaiczność niektórych tekstów. Zastanawialiśmy się, co by było, gdyby to foki wystawiły na przykład „Grażynę” Mickiewicza. Tworząc performance.

Tymczasem ludzcy aktorzy zbiorowo przechodzą załamanie nerwowe. Szalona popularność fok odbiera teatrowi publiczność. Aby ją odzyskać, aktorzy na nowo poszukują istoty bycia na scenie. Czy jest nią budzenie śmiechu? Płaczu? A może roztopienie się w chóralnej pieśni?