Finał prac w szczecińskim aquaparku coraz bliżej. Zobacz ja będzie w środku

Co istotne, obiekt pomału budzi się do życia. Wykonywane są przeglądy instalacji i testy zainstalowanych urządzeń. Aktualizowane jest oprogramowanie systemu ESOK odpowiedzialnego za działanie kołowrotów. W podbaseniu słychać szum działającego osprzętu, a w części niecek basenowych napuszczona jest już woda.

Lista prac do zrealizowania przez ekipy budowlane z ostatnimi tygodniami malała coraz bardziej. Pomieszczenia rekreacyjne, rozrywkowe, edukacyjne oraz techniczne, które znajdują się w obydwu budynkach powstającego kompleksu, są na ukończeniu lub bardzo bliskie takiego stanu rzeczy. Roboty wykończeniowe bywają czasochłonne. Zdarza się, że w tym samym miejscu trzeba nanosić poprawki, czasem nawet kilka razy. Wszystko po to, aby zachować jak najwyższy standard.

Koniec prac budowlanych nie oznaczać będzie jednak końca całej inwestycji. Trwający do sześciu miesięcy etap rozruchów i odbiorów, będzie najważniejszym elementem w harmonogramie budowy Fabryki Wody. To właśnie przez kolejne miesiące cały obiekt przechodzić będzie „próby obciążeniowe”. Wszystkie elementy, instalacje, urządzenia, jak i kwestie związane z bieżącą obsługą i funkcjonowaniem obiektu będą wielokrotnie sprawdzane, testowane, regulowane i polepszane w celu przygotowania Fabryki Wody na wizytę pierwszych gości.

Inwestycja powstaje przy ulicy 1 Maja 41. Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł. Prace budowlane mają się zakończyć się z końcem lipca 2023 roku.