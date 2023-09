Fatalny początek kampanii kandydata Konfederacji. 7 godzin na policji

Po siedmiu godzinach spędzonych na policji, postanowił opisać zdarzenie, bo czuje się pokrzywdzony w tej sprawie. A było tak.

W sobotę na szczecińskich bulwarach postanowił zorganizować wydarzenie o nazwie "Blancior z Potyrałą". Planował konferencję prasową, a następnie rozmowy i palenie - jak twierdzi legalnych "jointów" wraz z uczestnikami.

- Nie chcąc żadnych kłopotów, tak by wszystko było zgodnie z prawem, zgłosiłem do urzędu miasta zgromadzenie. Miasto poinformowało policję, która skontaktowała się ze mną, a ja poinformowałem czym zamierzam częstować.

Policjant, który kontaktował się ze mną poprosił bym przedstawił dowód zakupu oraz certyfikat z badań, by była pewność, iż susz pochodzi z legalnego źródła, nie przekracza dopuszczalnej normy 0,2% thc i bym na miejscu nie miał żadnych problemów.

Następnie udałem się na rozmowę do komendy. Tam policjanci odradzali mi rozdawanie jointów. Argumentowali to tym, że zakupiłem susz, a następnie sam skręciłem z niego jointy, a od niedawna zmieniło się prawo i jointy cbd podlegają akcyzie. Każdy powinien być w osobnym zamkniętym opakowaniu, na którym powinna znajdować się banderola. Jeżeli chcę coś rozdawać to narażam się na odpowiedzialność, jeżeli przykładowo ktoś przyniesie swojego nielegalnego jointa, zostanie z nim złapany i powie, że to ode mnie, to miałbym kłopoty. Podawali też inne różne argumenty typu "co by mogło się stać"- opowiada.