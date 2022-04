Energa Basket Liga: King Szczecin – Twarde Pierniki Toruń 92:87 [ZDJĘCIA]

To, że King przystąpił do spotkania z dużymi nadziejami na play offy to nie była zasługa szczecińskiego zespołu, który w ostatnich spotkaniach wyglądał bardzo źle, ale Startu Lublin. Zespół od paru tygodni gra o przysłowiową pietruszkę, ale potrafił się solidnie zmobilizować na spotkanie z Astorią w Bydgoszczy i bardzo niespodziewanie wygrać. A Astoria to rywal Kinga do gry w play-off. Bydgoszczanie mieli większe szanse, lepszy bilans, ale potrzebowali m.in. wygranej ze Startem, by zapewnić sobie ósemkę kosztem Kinga. Skoro Astoria jednak przegrała, to King znów był w grze. Musiał jednak pokonać Pierniki i wygrać wyjazdowe spotkanie w Gliwicach. W przypadku innych rozstrzygnięć szanse były, ale dużo mniejsze. I na dobrą sprawę, czy King miałby zagrać o mistrzostwo, gdyby na swoim parkiecie nie potrafił wygrać z toruńskim zespołem?