Emeryci dostaną nawet 400 zł zwrotu podatku z 13. i 14. emerytury! Kiedy wypłaty na konta seniorów? 9.03.2024

O tym, że "trzynastka" i "czternastka" pojawi się na kontach seniorów również w 2024 roku, zapewniał w grudniu premier Donald Tusk.

- 13. i 14. emerytury będą wypłacone, są na to środki w budżecie. Podwójna rewaloryzacja rent i emerytur w przypadku, gdy będzie ponad 5-proc. inflacja, a to będzie przypadek tegoroczny, są na to pieniądze zagwarantowane - powiedział premier.