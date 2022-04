Dziesięć metrów od jeziora. Przyjdź na dzień otwarty i poznaj klimat Victoria Apartments!

PCG zachęca do wizyty w swoich progach, czyli do odwiedzin pierwszej inwestycji, którą buduje w Szczecinie, już w tę sobotę 9 kwietnia od 10 do 16. Podczas spotkania będzie można w towarzystwie doradców pospacerować po inwestycji, obejrzeć wolne mieszkania w stanie deweloperskim i na własne oczy przekonać się, jak będzie wyglądało życie w Victoria Apartments. Jednocześnie to doskonała okazja, żeby zobaczyć efekt, jakiego można spodziewać się po usłudze wykończenia pod klucz, którą proponuje deweloper. Ważna część spotkania to możliwość rozgoszczenia się w mieszkaniu pokazowym, które PCG przygotowało specjalnie dla wszystkich odwiedzających. To eleganckie lokum, nowocześnie zaprojekowane – z wyposażonym salonem z aneksem kuchennym, sypialnią z garderobą, salonem, łazienką, balkonem z przeszklonymi balustradami. Ci, którzy zachwycą się od pierwszego wejrzenia, będą mogli je kupić i od razu w nim zamieszkać. Pierwszy etap inwestycji jest już gotowy i trwa wydawanie kluczy mieszkańcom.