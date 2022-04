Dzień Czekolady i Wielkanoc za pasem, czyli przepis na mazurek czekoladowy - wypróbuj na Wielkanoc

Mazurek czekoladowy. Przepis

Co jest potrzebne

Ciasto: 250 g mąki, 50 g cukru pudru, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 150 g masła, 3 żółtka.

Mazurek czekoladowy jak zrobić

Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Formę o wymiarach 26 x 33 cm posmarować masłem i wyłożyć papierem do pieczenia.

Do miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia, i cukier puder, wymieszać. Dodać pokrojone na kawałeczki zimne masło i miksować lub rozcierać palcami, aż powstanie kruszonka. Dodać żółtka i połączyć składniki w jednolitą kulę. Ciasto owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. pół godziny. Następnie pokroić w plastry i wyłożyć ciastem spód formy. Na samych brzegach ciasta można odcisnąć wzorki za pomocą widelca.