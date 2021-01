Drzewo śmieci, agresywne zachowania. Trudna sytuacja w budynku przy Komuny Paryskiej w Szczecinie

Pieniądze: 27.01.2021. Co trzeba wiedzieć i robić, by zainwestować w złoto i mieć z tego niemal pewny zysk

Są oczywiście aktywa, dzięki których można zarobić na zmianach notowań, jak np. kryptowaluty. Jeżeli chcemy się jednak zabezpieczyć finansowo i równocześnie – w dalszej perspektywie – zwiększyć swój majątek, wówczas warto wybrać złoto. Nie trzeba do tego wielkiej wiedzy. Podstawowa zasada - to inwestycja długoterminowa. Jeśli będziemy się do niej stosować i nie zainwestujemy w złoto gdy jego cena ustanowiła rekord, ale jak najniżej krzywej notowań - zysk jest praktycznie gwarantowany.