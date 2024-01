Dramatycznie brakuje pielęgniarek i położnych. Kroplówka seniorek ratuje nasze zdrowie

- Nie jest tajemnicą, bo sytuacja taka trwa od lat, że większość pielęgniarek i położnych w wieku emerytalnym wciąż jest czynna zawodowo. Dyrektorzy wręcz nie puszczają ich na emeryturę. One przecież nie mogą odejść. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by było, gdyby nagle zrezygnowały, a mogą, z pracy - mówi Hofman.